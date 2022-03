Too Seguros oferece benefício para ampliar o acesso à saúde

O cuidado com a saúde não precisa pesar no bolso. A Too Seguros passou a oferecer o Benefício Saúde do Seguro Super Proteção INSS, que facilita o acesso a consultas, exames e compra de remédios.

Esse é um seguro que pode ser contratado junto a um empréstimo consignado com o banco parceiro e oferece proteção financeira em caso de invalidez permanente total por acidente ou falecimento do segurado, o que dá mais tranquilidade para família dele poder arcar com os compromissos financeiros sem outras dores de cabeça, já que o seguro pode quitar até R$25.000,00 de um empréstimo, dependendo do contrato.

Com ele, o cliente ganha acesso ao Benefício Saúde, que dá até 85% de desconto em consultas médicas, exames e compra de remédios em redes de farmácias parceiras.

“Essa é uma excelente alternativa para aqueles que não têm acesso à uma rede de saúde particular e que enfrentam uma demora muito grande para marcar consultas ou exames. É acessibilidade, atendimento ágil e online e um diferencial para o mercado”, diz Débora Rebello, gerente comercial de Rede&Corban da Too Seguros.

Plataforma de saúde Avus

Tudo isso só foi possível graças à parceria com a Avus, empresa que oferece aos seus usuários descontos em uma ampla rede médica, desde médico geral e odontologia até psicologia e nutrição, com parcerias com laboratórios e farmácias.

São mais de 200 mil clientes too que já utilizam os benefícios, que incluem telemedicina e triagem via chat, inclusive para Covid-19, sem custo adicional. Em média, a economia com os serviços de saúde para esses cliente varia entre 55% e 90%, segundo a empresa.

“Nós oferecemos soluções com preços muito competitivos na área da saúde e temos uma relação muito forte com as principais redes de farmácia do Brasil. A expectativa é continuar a crescer de forma sustentável, impactar cada vez mais brasileiros para melhorar a qualidade de vida deles, democratizando o acesso à saúde”, diz Francisco Dias Duarte, diretor comercial da Avus.

Acionamento 100% on-line

O agendamento de consultas é feito na plataforma pela internet e dá para escolher a especialidade médica ou ligar no número de atendimento.

O cliente poderá escolher entre mais de 80 especialidades médicas, com cobertura nacional e sem carência, diferenciação por idade ou doença preexistente. Para conseguir descontos na compra de remédios em redes credenciadas, o cliente só precisa informar o CPF. O agendamento de exames é feito diretamente com os laboratórios credenciados.

O serviço possui uma duração de 12 meses e assim, o aposentado ou pensionista que possui um empréstimo consignado junto ao parceiro pode usufruir desses benefícios sempre que precisar.

N.F.

Revista Apólice