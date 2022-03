Tokio Marine disponibiliza novo cotador para seguros Residencial e Condomínio

Visando atender às necessidades dos clientes e dos Parceiros de Negócios, a Tokio Marine lançou um novo processo de cotação para os seguros Residencial e Condomínio. A nova ferramenta visa simplificar e agilizar o processo de cotação para esses dois seguros, reduzindo o trabalho operacional e permitindo que o corretor otimize seu tempo e tenha mais autonomia, gerando assim, mais oportunidades de negócios.

“Vivemos uma época em que agilidade é uma das principais necessidades dos clientes na hora de fechar contrato ou no atendimento. Por isso, precisamos sempre buscar soluções para inovar e acompanhar esse senso de urgência, que pode ser um diferencial na hora de fazer negócio. A seguradora está sempre buscando as melhores soluções para ajudar os corretores a ampliarem seus negócios e atenderem os clientes da maneira mais assertiva, por isso, desenvolvemos essas novidades como a premissa de facilitar o dia a dia dos nossos parceiros de negócios e, consequentemente, ajudá-los a fechar mais negócios em menos tempo” comenta o diretor de Riscos Diversos Massificados e Precificação da companhia, Arnaldo Bechara.

Com uma interface simples e intuitiva, o novo cotador diminui consideravelmente o passo a passo do processo de cotação do seguro, permitindo a consulta de todos os planos em uma única tela, com todas as opções de preço e com um extenso portfólio de coberturas e serviços que a Tokio Marine oferece, além de poder personalizar o plano de Assistência 24 horas, tempo de vigência e meio de pagamento. Na nova ferramenta, o Corretor ainda terá acesso ao formulário de perguntas reduzido, com apenas informações objetivas e relevantes para que ele ganhe mais tempo na cotação.

No caso do Seguro Residencial, o corretor ainda poderá oferecer por meio da ferramenta, a vigência plurianual de até 60 meses com apenas um clique. Dentre os benefícios dessa modalidade estão o aumento da comissão por venda, maior relacionamento com o cliente, redução do trabalho operacional com as renovações anuais e preço fixo do seguro durante toda a vigência. Além do novo processo de cotação, o Seguro Residencial também terá o processo de sinistro simplificado.

Revista Apólice