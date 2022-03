Tokio Marine adquire naming rights da casa de espetáculos Tom Brasil

Neste sábado, 12 de março, os Paralamas do Sucesso serão os primeiros artistas a se apresentarem no novíssimo Tokio Marine Hall. A partir desta data, é assim que o antigo Tom Brasil passará a ser chamado. O acordo celebrado entre a seguradora e o Tom Brasil prevê o direito de uso do nome da casa de espetáculos por cinco anos, contados a partir do show dos Paralamas.

A iniciativa reforça a estratégia da companhia em investir em cultura, especialmente na música. “Incentivar a cultura, a arte e a educação reflete o nosso compromisso de que podemos e devemos investir para a construção de um mundo melhor. Acreditamos que esse tipo de iniciativa pode dar mais visibilidade de marca para o nosso público-alvo e posicionar a empres como uma incentivadora e facilitadora do acesso a atividades culturais, ainda mais em um momento em que o setor está retomando suas atividades após o período mais crítico da pandemia”, explica o presidente José Adalberto Ferrara.

O acordo havia sido assinado poucos dias antes da pandemia eclodir. Com o fechamento das atividades presenciais, a companhia teve de aguardar para a inauguração da casa. “Como seguradora, nossa maior preocupação era com a proteção de todos. E agora, finalmente, os índices de vacinação nos deram tranquilidade para seguir em frente. Queremos que o seguro esteja presente na vida das pessoas não somente no momento do sinistro. Mais do que isso, a proteção que o seguro proporciona é o que nos permite viver o que há de melhor de forma tranquila. E são nesses momentos que queremos que nossa marca também esteja presente”, diz Ferrara.

A parceria com o Tom Brasil visa incentivar não apenas a sociedade a conhecer e consumir diferentes tipos de música, mas também o ingresso de novos talentos nesse mercado e a colaboração com os profissionais que vivem desse meio, como músicos, produtores e cantores, entre outros. A iniciativa integra ainda a estratégia Tokio ESG, cujo objetivo é ampliar cada vez mais os pilares Social, Ambiental e de Governança Corporativa das práticas da empresa. “Estamos nos associando a casa de shows mais acessível do Brasil, totalmente preparada para receber diversos públicos com as mais diferentes necessidades”, finaliza o presidente.

Novidades

A tradicional casa paulistana, que tem capacidade para até quatro mil pessoas, passou por uma ampla reforma visual, trazendo elementos e cores conectados à identidade de marca da seguradora.

Todo o design foi desenvolvido pelo Grupo Abbdou através da desconstrução de linhas e curvas presentes no logo da Tokio Marine. Estes elementos foram distribuídos nas paredes e no teto, dando uma sensação de visual 3D. Objetivo é proporcionar uma experiência imersiva para o público.

Houve também investimentos em tecnologia. Boa parte do ambiente foi mapeada (vídeo mapping), e toda a iluminação das peças presentes no espaço são controladas pixel por pixel, via wifi. Isso traz movimento e vida para todo o projeto. A tecnologia possibilita que o controle da iluminação seja acessado e gerenciado por um aplicativo, proporcionando interação real entre as pessoas e a marca. Será possível escolher a intensidade, cor e efeito das peças através do celular.

O endereço segue o mesmo: R. Bragança Paulista, 1281, zona Sul de São Paulo. Clientes da Tokio Marine terão prioridade na compra e desconto de 20% no valor do ingresso.

N.F.

Revista Apólice