Thiago Schmidt é novo head de Seguros da Sabemi

A Sabemi tem um novo head de Seguros, responsável por todo o Brasil. O cargo agora passa a ser ocupado por Thiago Schmidt, que até então era responsável pela região Sudeste do país.

Schmidt assume o lugar antes ocupado pelo atual diretor executivo de Seguros da empresa, Rodrigo Pecoraro. As mudanças integram os projetos de expansão da Sabemi para 2022. Com mais de 16 anos de atuação no mercado, o executivo acumula experiência nas áreas comerciais e de relacionamento com canais de vendas. Como head de Seguros, Schmidt levará para todas as regionais a experiência e os bons resultados alcançados no Sudeste, região pela qual foi responsável nos últimos 12 meses.

N.F.

Revista Apólice