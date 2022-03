Susep divulga Síntese Mensal com dados do mercado em janeiro

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) divulgou hoje a Síntese Mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros em janeiro de 2022. As informações foram obtidas a partir dos dados encaminhados pelas companhias supervisionadas. O documento é atualizado de acordo com o envio pelas empresas, podendo haver ajustes em função de recargas do Formulário de Informações Periódicas (FIP).

As receitas dos segmentos supervisionados pela Susep somaram R$ 26,05 bilhões em janeiro de 2022. Esse valor corresponde a um crescimento de 6,5% em relação a janeiro de 2021, quando as receitas totalizaram R$ 24,46 bilhões.

Os seguros de danos apresentaram crescimento de 20,3% na arrecadação de prêmios no primeiro mês de 2022, quando comparado com o mesmo mês de 2021. Foram movimentados R$ 8,34 bilhões em janeiro deste ano, face aos R$ 6,93 bilhões em janeiro do ano anterior.

Os seguros de pessoas foram responsáveis pela arrecadação de R$ 14,72 bilhões no

primeiro mês de 2022, o que representa crescimento de 0,5% em relação a janeiro de

2021.

Nos seguros de pessoas e danos, os prêmios diretos totalizaram R$ 23,06 bilhões em janeiro de 2022, alta de 6,8% em relação a janeiro de 2021, quando totalizaram R$ 21,59 bilhões.

O segmento de seguros de pessoas apresentou um total de prêmios de R$ 14,72 bilhões em janeiro de 2022, o que representa aumento de 0,5% em relação ao mesmo período de 2021. O seguro de vida teve crescimento de 17,8% em relação a 2021, arrecadando R$ 1,92 bilhão em janeiro de 2022.

Os seguros de danos apresentaram crescimento de 20,3% na arrecadação de

prêmios em janeiro de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021. Foram movimentados R$ 8,34 bilhões em janeiro deste ano, face aos R$ 6,93 bilhões movimentados em janeiro do ano passado.

A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 3,41 bilhões em janeiro

deste ano, valor 19,4% superior ao do mesmo período em 2021, quando foram

arrecadados R$ 2,86 bilhões.

Desconsiderando-se auto, o desempenho das demais linhas de negócio dos seguros de danos em janeiro de 2022 foi 21,1% superior a janeiro de 2021, crescimento de R$ 0,86 bilhão na arrecadação de prêmios. A linha de negócio rural foi destaque, com crescimento de 95,6%. Os seguros das linhas riscos especiais patrimoniais, patrimoniais-outros e financeiros também se destacaram, com crescimento acima de 30% na arrecadação de prêmios em janeiro de 2022, em comparação a janeiro de 2021.

VGBL: As contribuições do VGBL em janeiro de 2022 totalizaram R$ 10,68 bilhões, valor 2,0% inferior à arrecadação em janeiro de 2021. Já os resgates em janeiro de 2022 apresentaram aumento de 40,6% em relação ao volume resgatado em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, as contribuições superaram os resgates em R$ 2,33 bilhões.

Rural: A linha de negócio rural foi destaque, com crescimento de 95,6% na comparação entre janeiro de 2022 e janeiro de 2021. Os prêmios arrecadados em janeiro de 2022 para o segmento atingiram o montante de R$ 0,86 bilhão, contra os R$ 0,44 bilhão em janeiro de 2021. A sinistralidade do seguro rural observou um aumento em janeiro deste ano, atingindo o valor de 342,8%.

Sinistralidade: Nos seguros de pessoas, excluindo-se o VGBL, a sinistralidade atingiu o patamar de 30,1% em janeiro de 2022.

A sinistralidade do seguro de vida, individual e em grupo, atingiu o valor de 45,4% em janeiro deste ano, valor ligeiramente abaixo do observado em dezembro, quando foi de 46,1%.

Nos seguros de danos, observa-se que a sinistralidade, em janeiro de 2022, ficou abaixo da sinistralidade de dezembro de 2021, totalizando 63,7%. A sinistralidade no seguro auto ficou em 72,8% em janeiro de 2022, frente aos 74,1% observados em dezembro de 2021.

Nos produtos de previdência, observa-se que a receita de contribuições em janeiro de 2022 ficou 1,1% abaixo da receita no mesmo mês de 2021.

PGBL: O PGBL apresentou, em janeiro de 2022, uma arrecadação 2,7% inferior a janeiro de 2021, arrecadando R$ 0,67 bilhão no primeiro mês de 2022. Os resgates em janeiro de 2022 cresceram 74,8% em relação a janeiro de 2021, totalizando R$ 1,77 bilhão. Os resgates superaram as contribuições em R$ 1,10 bilhão no primeiro mês de 2022.

Previdência Tradicional: Observou-se, em janeiro de 2022, em comparação com janeiro de 2021, crescimento nominal de 3,2% nas contribuições de Previdência Tradicional. Os resgates, por sua vez, cresceram, totalizando R$ 0,19 bilhão no primeiro mês de 2022, 30,1% acima do valor resgatado em janeiro de 2021. As contribuições superaram os resgates em R$ 0,09 bilhão no primeiro mês de 2022.

A publicação completa está disponível neste link.

N.F.

Revista Apólice