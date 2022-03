Sura realiza mudanças executivas para fortalecer atuação em Pessoas

Domingos Perruolo Filho é o novo executivo contratado pela Seguros Sura para atuar na equipe comercial especialista em Vida, com foco em seguro de pessoas, na Regional Sul e Centro Norte. Com mais de 26 anos de experiência no mercado de seguros e especialista na área de proteção financeira e familiar, Domingos chega para fortalecer ainda mais a companhia no segmento de pessoas.

“Chego na companhia com satisfação em agregar a equipe de soluções de Vida, assumindo a missão de ser ainda mais estratégico e apoiar projetos de diversificação e expansão dos produtos e serviços oferecidos pela empresa ao lado dos parceiros de negócios”, diz Domingos, que também é formado em Marketing Estratégico de Varejo e MBA em Planejamento Estratégico de Pessoas e Psicologia Organizacional. O executivo ocupou cargos de gestão e liderança em grandes players do mercado, como Itaú Seguros, Caixa e MAG.

A Sura tem o Seguro de Pessoas como uma das principais soluções em diversos países onde atua. Desde que chegou no Brasil em 2016, a seguradora investe em seu portfólio de seguro de pessoas desenhando soluções de acordo com a necessidade dos clientes, além de facilitar a oferta do canal corretor para atender o mercado. Em 2021, o Cotador e Emissão Online, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivo foram remodelados com novas coberturas e podem ser contratados a partir de uma vida, além de novas opção de contratações para o produto Acidentes Pessoais — Passageiros.

Erik Arruda

Pensando em expandir cada vez mais a área e apoiar os gestores de canais e corretores, a seguradora soma ao time de especialista Erik Arruda para Regional de São Paulo, com o intuito de fortalecer as filiais e corretores no portfólio de Vida. Com mais de 18 anos de experiência em seguro de pessoas, o executivo está na companhia há 6 anos e já atuou na companhia como gerente de negócios e coordenação de subscrição de seguro de pessoas e multilinhas.

“Me sinto honrado em assumir mais esse desafio na companhia. Com meu conhecimento comercial e técnico, pretendo contribuir com o crescimento da nossa atuação na região, no segmento de Vida e estreitar ainda mais nosso relacionamento com nossos parceiros de negócios”, diz Arruda.

Dessa forma, a Seguros Sura fortalece sua atuação no ramo e todos os gestores de canais e corretores contam com o apoio e conhecimento de especialistas em cada regional no Brasil.

N.F.

Revista Apólice