SulAmérica traz novidade para planos empresariais de Saúde e Odonto

A SulAmérica apresentou uma novidade para o corretor de seguros nas modalidades de planos empresariais de Saúde e Odonto. A partir de 10 de março, para as contratações na faixa de 100 a 199 vidas, o corretor encontrará mais agilidade no processo de cotação e implantação.

Para o plano empresarial de saúde, a cotação que antes precisava passar por avaliação técnica, agora será feita diretamente via sistema e o preço sairá na hora. Além disso, para o corretor, a novidade conta ainda com uma comissão atrativa: os profissionais do setor podem optar pelo agenciamento de 300% com 2% vitalício.

Para conhecer mais opções de produtos e serviços da SulAmérica conectados com as necessidades dos clientes, acesse o link.

N.F.

Revista Apólice