SulAmérica Investimentos apresenta três novos superintendentes

A SulAmérica Investimentos anunciou a chegada de três novos integrantes ao time. A partir deste mês, a asset passará a contar com Natalie Victal, como economista chefe da empresa; Paulo Castro, CFA, como superintendente de Imobiliário; e Gilberto Nagai, CFA, como superintendente de Renda Variável e Long Biased.

Natalie Victal

Natalie é mestre em Economia pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro e graduada em Economia pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Com grande experiência no mercado financeiro, a economista tem passagens por gestoras como Kyros Investimentos, Kondor Invest e Garde Asset, onde atuou nos últimos três anos, com instituições financeiras globais de grande porte nos mercados financeiros e de capitais.

Natalie substitui Newton Rosa, que, a partir de agora, assume a posição de economista-chefe do Grupo. A nova economista-chefe reportará diretamente ao CIO da SulAmérica Investimentos, Luis Garcia.

Paulo Castro

Castro é bacharel em Engenharia de Produção pela PUC do Rio de Janeiro e possui as certificações CFA (Chartered Financial Analyst), CAIA (Chartered Alternative Investiment Analyst) e CGE (Certificação de Gestores para Fundos Estruturados da Anbima). Ele acumula passagens pela CR2 Empreendimentos Imobiliários, PDG Realty, Bozano Realty e Alianza Investimentos, onde atuava como gestor da estratégia de Fundos Imobiliários desde 2015. O superintendente reportará à Head de Crédito Privado, Daniela Gamboa.

Gilberto Nagai

Já Nagai, bacharel em Administração pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), também possui certificação CFA, tem ampla experiência na indústria de fundos e passagens por ABN Amro Bank, Fundação CESP, Fortis Investments Brasil, BNP Paribas Asset Management e Itaú Asset Management, onde atuou como head de Brazil Equity por oito anos. Mais recentemente, foi sócio da CL4 Capital, à frente da estratégia de Long Biased. Nagai se reportará ao diretor de Investimentos Luis Garcia e será responsável pelas estratégias de Long Biased e Renda Variável da asset.

“A chegada desses profissionais tem foco no crescimento dos times de gestão e das equipes operacionais, para que o nosso compromisso com os investidores fique cada vez mais sólido. Desejamos as boas vindas a eles”, finaliza Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica.

N.F.

Revista Apólice