SulAmérica apresenta Mostra Lúcia Camargo em Curitiba   

A SulAmérica apresenta a partir de hoje, 28 de março, a Mostra Lúcia Camargo no Festival de Teatro de Curitiba. A edição comemorativa de 30 anos do evento trará espetáculos premiados, remontagens especiais, teatro, música, dança, além de circo, shows e performances para diferentes públicos, de todas as idades, até o dia 10 de abril.

A nomeação da Mostra, patrocinada pela seguradora, é uma das novidades da edição e faz uma homenagem permanente à memória da produtora cultural, professora e jornalista Lúcia Camargo, que perpetua sua importância na arte brasileira e, especialmente, na história do Festival de Teatro de Curitiba. Este ano, a programação faz um resgate histórico dos 30 anos do evento, reunidos em 25 espetáculos com a participação de grandes companhias, diretores e atores que passaram pelos palcos do festival.

A SulAmérica apoia ações em todo o país, por meio das leis de incentivo à cultura e ao esporte. Mais de 2,8 milhões de pessoas já foram impactadas em projetos socioculturais e socioesportivos, alinhadas ao conceito de Saúde Integral da companhia, que incentiva as pessoas a viverem melhor por meio do equilíbrio entre as saúdes física, emocional e financeira.

N.F.

Revista Apólice