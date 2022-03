SulAmérica anuncia novo vice-presidente de Controle

Compartilhar no

A SulAmérica anunciou que Reinaldo Amorim assume a vice-presidência do Controle (CFO) da companhia. Ricardo Bottas, atual CEO da companhia, foi indicado pelo Conselho de Administração da Empresa para acumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Graduado em Ciências Atuariais pela UFRJ, pós-graduado em gestão pelo IBMEC e com MBA Executivo em Administração de Empresas pela FGV-RJ, Amorim possui uma vasta experiência no setor de seguros e de saúde, tendo passagens por consultorias e empresas de auditoria internacionais como a Price Water House Coopers (PwC) e a Tower Watson. Na companhia, o executivo soma 13 anos de atuação, divididos em dois períodos: neste último, já há 7 anos, no qual ocupou o cargo de diretor de Riscos e Compliance da seguradora.

Desde 2021, Amorim também é membro do Comitê Executivo da SulAmérica. Agora, como vice-presidente de Controle, o executivo responderá diretamente ao CEO e Diretor de RI, Ricardo Bottas. Sob a responsabilidade do novo CFO estarão as atividades de finanças, contabilidade, tributos, atuarial, fusões e aquisições (M&A), além das áreas de riscos, compliance, privacidade e controles internos.

