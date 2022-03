EXCLUSIVO – O Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo – Sincor-SP, reuniu a imprensa especializada na última sexta-feira (18) para mostrar as novidades que começam a ser aplicadas pela nova gestão, liderada pelo corretor de seguros Boris Ber. A identidade visual da entidade foi completamente atualizada e poderá ser verificada principalmente nas mídias sociais.

Ber destacou a criação da gestão participativa, uma promessa de campanha que deixa o papel para tomar forma, liderada por Leonardo Elias. “Na campanha, pedimos aos corretores que mandassem sugestões de ações a serem colocadas em prática. Faremos uma prestação de contas das ações pontuais e das rotineiras também, que fazem parte do Comitê de Ideias Novas”, explicou o presidente do Sincor-SP.

Outra novidade apresentada no evento foi o lançamento do Conecta Cor, um adendo ao aplicativo da entidade que irá responder as dúvidas dos corretores de seguros sobre produtos e serviços do mercado, além de apoio técnico. Todas as perguntas passarão por uma curadoria antes de serem respondidas. No futuro, esta funcionalidade também abrirá a possibilidade de troca de informações entre os corretores que a utilizam. Apenas os corretores de seguros associados ao Sincor-SP podem fazer perguntas.

O programa da TV Sincor Direto e Reto agora contará com a participação de toda a diretoria da entidade e, também, receberá convidados para entrevistas e debates.

Kelly Lubiato

Revista Apólice