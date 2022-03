Sheynna Hakim assume Cardif de olho na tecnologia

EXCLUSIVO – Depois de consolidar sua carreira nos mercados financeiro e de tecnologia, Sheynna Hakim retorna ao mercado de seguros, a frente da seguradora Cardif, que pertence ao grupo BNP Paribas. Sua missão é tornar os produtos de seguros cada vez mais simples, pensando na jornada do cliente. Tudo isso, com o apoio da tecnologia.

Minha missão é transformar a Cardif de uma empresa de seguros para uma empresa de tecnologia. Sheynna Hakim

Ela conta que depois por passagens em empresas de seguro no Brasil e pela insurtech Pitzi, encontrou na Cardif uma oportunidade de costurar parcerias com foco no bem estar social, com produtos voltados para as pessoas que mais precisam de proteção. A Cardif é uma empresa B2B2C com US$ 20 bi de faturamento global, com parceiros como Magalu, Carrefour, Volkswagen, e com muitas oportunidades de novos negocios.

Para Sheynna é preciso “ajudar o brasileiro da forma como ele necessita. Criamos um microsseguro residencial, que tem a garantia estendida no produto, distribuído pela Magalu. Um exemplo real que está vendendo e já com sinistros. Temos que diminuir o segurês e já fazemos a regulação de sinistro via WhatsApp”. Segundo a executiva, é necessário atender o cliente da forma como ele quer e como ele puder.

As parcerias para a distribuição de produtos da Cardif continuam. Hoje eles são 18 parceiros, mas a empresa busca novos na área da tecnologia. “O objetivo final é deixar o mercado de seguros mais acessível para os brasileiros, junto com outras empresas”, adianta.

Os parceiros são do segmento do varejo, automóvel, bancassurance (físico e digital). A empresa atua no formato B2B2C. Nesta busca por novas parcerias, a empresa não pensa em fusões ou aquisições por enquanto, mas na parceria para melhorar o atendimento de forma geral. “Contamos com a ajuda de uma venture capital internacional. Já temos a Facily e a Outbank. Há outros segmentos sendo avaliados para buscarmos a sinergia”.

Um dos pontos na agenda da executiva é o open insurance. “Como mercado de seguros, temos a vantagem de acompanhar o mercado financeiro, que veio um pouco antes. O fato de estarmos no universo financeiro nos auxilia muito. Em conversas com outros CEOs para entender como alavancar e atuar neste setor, avaliamos como amadurecer a conexão com o mundo digital”, acrescenta Sheynna.

Sheynna é engenheira pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, administradora pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), possui mestrado pela HEC de Paris, MBA em Controle de Riscos pela USP (Universidade de São Paulo) e MBA de Gerenciamento Estratégico e Internacional pela The Wharton School.

KELLY LUBIATO

REVISTA APÓLICE