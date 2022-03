Seguros Unimed oferece produto para auxiliar na proteção de mulheres

Segundo dados da Estatística de Gênero publicada em 2019 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as mulheres representam 51,8% da população do País. A presença feminina se expressa também no mercado de trabalho, onde a participação delas cresceu 2,9 pontos percentuais nos últimos oito anos. Quando o recorte é feito no empreendedorismo, elas representam 30 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), principal pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, feita em parceria com o Sebrae. Soma-se a isso a alta taxa de mulheres no trabalho doméstico, que inclui cuidados com filhos e parentes, onde elas somam 92,1%, também de acordo com o IBGE.

Os números revelam a indiscutível importância das mulheres para suas famílias e para a economia do País, demonstrando a necessidade de proteção de sua saúde e finanças estarem preservadas em caso de imprevistos.

Pensando nesse perfil, a Seguros Unimed desenvolveu o Seguro Unimed Mulher para que elas se sintam seguras no presente e no futuro. O produto oferece coberturas que vão ao encontro das necessidades deste público, como apoio no enfrentamento ao câncer ginecológico, terceiro câncer mais incidente entre as brasileiras. O produto cobre parte do valor da apólice no momento do diagnóstico, dependendo da opção escolhida na contratação, e essa quantia pode ser utilizada durante o tratamento, sem prejuízo ao valor final do seguro. A segurada conta também com benefícios como a assistência residencial, para reparos e manutenção da casa, e assistência beauty, com descontos exclusivos em ampla rede de lazer, bem-estar e saúde, educação, produtos e serviços.

“A percepção do seguro de vida como uma ferramenta de planejamento financeiro tem se ampliado e, consequentemente, impulsiona a procura pelo produto. Sabemos que muitas mulheres são chefes de família ou mães solo, o que aumenta a preocupação delas consigo, seus filhos e demais familiares. Para aumentar ainda mais o escopo de cobertura do produto, a segurada pode acrescentar coberturas de Diárias por Incapacidade Temporária (DIT) e Diárias de Internação Hospitalar (DIH)”, afirma Rodrigo Borges, superintendente comercial de Vida, Previdência e Ramos Elementares da Seguros Unimed.

Serviços como auto 24 horas, orientação psicológica, segunda opinião médica e assistência kids, com disponibilização de aplicativo para monitoramento e bloqueio de softwares e gadgets, e orientações sobre segurança doméstica para proteger os pequenos são outros diferenciais que podem ser adicionados ao Seguro Unimed Mulher.

