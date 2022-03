Seguros Sura comemora seis anos no Brasil

A Seguros Sura celebra 6 anos de história no mercado brasileiro e, desde então, vem consolidando sua cultura corporativa no País como uma empresa moderna, de modelo de gestão focado nas pessoas e soluções desenvolvidas para apoiar os clientes no dia a dia e contribuir com o desenvolvimento do País.

Nesses 6 anos de jornada no Brasil, a seguradora desenvolveu diversas iniciativas que ressaltam a importância do corretor como parceiro com o intuito de incentivar, capacitar e facilitar seus processos junto à companhia agregando ainda mais valor aos negócios. Além disso, as soluções foram desenhadas para as reais necessidades de cada perfil de cliente, gerando assim oportunidades mais estratégicas para os negócios.

“Com o passar dos anos, vemos uma maior conscientização e preocupação das pessoas em se proteger, proteger suas famílias e seus patrimônios. Nós temos um dever social de trabalho em equipe, entre seguradoras, corretoras e outros atores do mercado, de levarmos informações sobre soluções em seguros e sobre e a importância da prevenção”, diz Gabriel Bugallo, vice-presidente de Seguros da Sura.

Atenta às tendencias que estão por vir no mercado segurador, a companhia deve reforçar suas parcerias estratégicas com corretoras e empresas parceiras alinhadas às tendências da transformação digital para adoção de novas tecnologias, que trarão benefícios não só para a companhia, como também para os corretores e consumidores. Segundo Bugallo, “esses modelos de empresa que entregam uma proposta de valor mais completa aos clientes estão em alta no mercado de seguros e mesmo que ainda tenham uma pequena parcela deste mercado, elas trazem novas oportunidades de facilitar as contratações, diminuir burocracias e promover melhorias na prestação de serviços de seguros”.

A Sura é especialista em Gestão de Tendências e Riscos, atuando com seguros para empresas e para pessoas com soluções para os segmentos de Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo + Acidentes Pessoais, Prestamista, Empresarial, Responsabilidade Civil, Residencial, Automóvel de alto valor, Bicicletas, Celulares e outros eletrônicos. Um dos objetivos da empresa é continuar contribuindo de forma transparente para o desenvolvimento do País e, para isso, a companhia terá uma atuação cada vez mais sustentável no mercado com melhores práticas de governança e responsabilidade social de acordo com os fatores ESG (Environmental, Social and Governance), com destaque para os riscos climáticos, que vai de encontro com o propósito da seguradora que é proteger pessoas contra eventos inesperados.

Como parte da estratégia de expansão regional através de novas filiais, a seguradora conta hoje com mais de 340 colaboradores presentes em diferentes estados brasileiros em cidades como São Paulo, onde fica localizado a matriz desde 2016, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Vitória, Salvador, Florianópolis, Bauru, Londrina, Piracicaba, São José do Rio Preto, Goiânia que atendem aos parceiros de negócios distribuídos em todo o território nacional.

N.F.

