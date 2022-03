Seguros Sura apresenta novo diretor comercial para a região Sul

A Seguros Sura anunciou seu novo diretor comercial para a Região Sul do Brasil, José Henrique Gil Cairo. O executivo, que até então era diretor de Capacidades, está há mais de 11 anos na companhia.

Na nova função, Cairo atuará realizando a gestão das filiais de Curitiba e Porto Alegre, assim como de toda a região Sul, incluindo Santa Catarina. A estratégia é fortalecer o relacionamento com corretores e parceiros da região e potencializar os negócios em conjunto.

“A região é uma das mais ricas do país, e com uma diretoria focada na região, esperamos realizar cada vez mais negócios que entreguem bem-estar e competitividade aos nossos clientes e parceiros”, comenta .

Cairo é Economista, com especialização em IoT pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) e atua no mercado de seguros há 21 anos. Dos 11 anos na Sura, 4 foram com atuação na Regional América Latina e Caribe, em Medellín, como Diretor Regional de Mercados e Segmentos.

Diante das novas configurações, o diretor Regional no Brasil da Sura, Alexandre Barros, fica responsável pelas regiões de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e toda a região Nordeste. Enquanto Ricardo Vaz, que assumiu recentemente o cargo de Diretor Regional da companhia no estado de São Paulo, está à frente das cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba e São José do Rio Preto.

