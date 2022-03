Seguro de vida: Mulheres buscam proteção para assegurar futuro tranquilo

A busca por maior qualidade de vida para si e para seus familiares sempre esteve no radar das mulheres. Na pandemia, a busca pelo bem-estar em vida aumentou. Segundo dados da Porto Seguro, a cobertura de seguro de vida mais contratada por elas é a de Invalidez Permanente Total ou por Acidente (71%), que consiste no pagamento do capital segurado caso ela venha a sofrer algum tipo de acidente que a impossibilite de realizar suas funções do dia a dia.

“Os cuidados com todos os aspectos da saúde e bem-estar sempre foram grandes preocupações entre as mulheres. Mas quando o assunto é garantia para um futuro mais seguro, elas estão num patamar parecido com o dos homens. Segundo os dados de contratação do Vida do Seu Jeito, um dos nossos produtos de Vida, 45% dos que contratam são mulheres. A faixa etária média entre elas é de 54 anos”, comenta Lucimara Santos, gerente comercial de Vida e Previdência da seguradora.

Os números mostram que elas estão cada vez mais conscientes de que o seguro de vida é uma peça fundamental no planejamento financeiro ao proporcionar tranquilidade para viver o hoje apoiando nos contratempos do futuro. Por isso, no Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, 8 de março, é importante celebrar não somente a importância histórica da data, mas também reafirmar o valor de cada uma delas na sociedade.

Tendo isso em mente, a Porto Seguro preparou uma condição especial. Durante todo o mês de março, as mulheres que contratarem o Vida do Seu Jeito, seguro de vida personalizável da companhia, poderão acumular descontos a partir de 30% no produto. O objetivo da ação é promover o cuidado e a preocupação consigo e com as pessoas ao seu redor.

“É uma campanha que busca proteger aquelas que estão sempre cuidando de si e das pessoas ao redor. A intenção é dar mais proteção para que elas possam exercer suas múltiplas funções no dia a dia com tranquilidade”, comenta Lucimara.

Para conseguir os descontos, é necessário cumprir alguns requisitos. Quem contratar durante o mês de março tem desconto a partir de 10%, variando de acordo com cada perfil de cliente. Aquelas que tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 garantem mais 10%. Caso tenha tomado apenas uma dose, o desconto é de 5%. Também há mais 10% de desconto para quem efetuar o pagamento com o cartão de crédito Porto Seguro.

N.F.

