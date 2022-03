Seguro de vida brasileiro ganha prêmio global de inovação

O Grupo Bradesco Seguros, por meio da Bradesco Vida e Previdência, recebeu o prêmio de inovação global em seguros, promovido pela Efma e Accenture. O seguro ‘Vida Viva Bradesco’ foi reconhecido em março pela categoria ‘inovação em produtos e serviços’. O programa analisa os projetos mais inovadores em seguros, além de promover um fórum para o compartilhamento de melhores práticas entre diversas organizações.

Para Giuliano Generali, superintendente executivo de Digital e CX da seguradora, o ‘Vida Viva’ reúne diversos conceitos de inovação e o principal deles pode ser resumido em uma palavra: clientecentrismo. “Atualmente, os segurados esperam um nível de personalização, seja qual for o produto ou serviço. A partir deste entendimento, buscamos introduzir um seguro de vida que fosse adaptável a todos os perfis de clientes, independentemente de uma demanda específica e da sua idade”, detalha.

Com a pandemia da Covid-19, a inovação no setor de seguros foi fortemente influenciada pelos novos padrões de comportamento dos consumidores. “À medida que os segurados são introduzidos a experiências, ou seja, a produtos que trazem flexibilidade e autonomia, cada vez mais eles se sentem protegidos e amparados. Além disso, a personalização incentiva uma revisão permanente do que foi contratado, para que o plano esteja sempre adequado às reais necessidades do cliente”, destaca Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Além do reconhecimento, o produto está concorrendo ao Innovation in Insurance 2022, promovido pela Efma e Accenture. O case é analisado com base em três critérios: originalidade, capacidade estratégica e retorno sobre investimento, além da capacidade de adaptação para uso em outros mercados e países. Os vencedores serão anunciados no dia 15 de junho.

Revista Apólice