Seguradoras marcam presença no 22º Congresso Brasileiro

22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – Começou hoje o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, promovido pela Fenacor em parceria com o Sincor-SP, que acontece entre os dias 3 e 5 de março, no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). Por ser um dos principais eventos do mercado, grandes empresas do setor irão marcar presença em diversos painéis para debater os assuntos mais relevantes da indústria.

A Mapfre é uma dessas organizações. A companhia levará sua expertise de mercado ao evento, que contará com a presença de seus executivos da área comercial, incluindo o Diretor Geral Comercial, Raphael Bauer, e todos os Diretores Territoriais, que também se dividirão entre os painéis para acompanhar os debates sobre o momento e as perspectivas de negócios para os corretores.

A seguradora preparou um estande com ativações e entrega de brindes. Os participantes que passarem pelo local poderão dirigir um simulador de Fórmula 1 e haverá também um ambiente “Instagramável” inspirado no espetáculo musical “Donna Summer”, que é patrocinado pela seguradora, para que os visitantes façam fotos e entrem no clima da Disco Music. Quem interagir com este espaço vai ganhar um brinde personalizado e 15% de desconto no ingresso para assistir ao espetáculo. O estande oferecerá, ainda, espaços para carregar celulares e sorvetes gourmet.

Segundo Bauer, a presença da empresa no evento é a melhor forma de comunicar aos corretores que a companhia respeita e deseja sempre estar presente no seu dia a dia. “Todos os nossos diretores comerciais participarão dos conteúdos e da feira porque é uma oportunidade única de relacionamento. Além disso, queremos marcar o nosso firme propósito em cuidar de tudo o que é importante para o corretor, para que ele consiga exercer seu papel consultivo fundamental no dia a dia do cliente”, comenta o executivo.

Na parte de palestras do evento, Jonson Marques de Sousa, diretor comercial do Canal Corretor da Mapfre, será um dos participantes do painel Marketing e Vendas. O painel acontece no dia 05 de março, sábado, às 9h50, e terá formato de debate, em que cada participante fará sua apresentação. Ao final, será aberto para perguntas ao público.

A Allianz Seguros também estará presente no Congresso. Eduard Folch, presidente da seguradora, e Karine Barros, diretora executiva Comercial, darão as boas-vindas aos corretores de todo o país juntamente com os diretores e gerentes regionais da companhia.

Na ocasião, será promovida ainda a 21ª Exposeg, em que a companhia irá receber os congressistas em um estande exclusivo. No espaço, os visitantes poderão conversar com os comerciais da organização e testar seus conhecimentos sobre os Jogos Olímpicos em um divertido Quiz Interativo. No dia 5 de março, das 14h às 16h, os atletas Ana Marcela Cunha e Vinicius Rodrigues, que fazem parte do Time Allianz, estarão presentes no estande para conversar e interagir com os corretores.

“Este é o primeiro grande evento do mercado segurador desde a retomada das atividades. Estamos ansiosos para reencontrar a todos, especialmente os corretores, nossos principais parceiros de negócios”, comenta Folch. Para o executivo, o Congresso e a Exposeg “permitem uma aproximação ainda maior com os agentes do setor, além da oportunidade de compartilhar conhecimento e trocar experiências”.

A MetLife também marca presença mais uma vez no Congresso dos Corretores e Exposeg. Neste ano, a empresa reforça a importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar dos participantes e estará presente oferecendo todo o suporte e atendimento médico necessário, em linha com o seu propósito de levar mais tranquilidade e segurança para a vida das pessoas. A companhia vai patrocinar o posto médico onde também serão disponibilizados testes de PCR-R e antígeno para detecção de Covid-19 durante os três dias de evento.

“Estamos muito honrados em participar mais uma vez deste que é um dos principais Congressos no nosso setor. Ao patrocinarmos o posto médico e a testagem facultativa de Covid-19, acreditamos que estamos contribuindo para levar mais segurança e proteção aos participantes. Afinal, para nós seguro é proteção, seguro é vida”, comenta Ramón Gomez, vice-presidente comercial da seguradora.

Outra companhia que estará presente no evento é a MAG Seguros. Nilton Molina, Presidente do Conselho de Administração da empresa, irá apresentar um painel amanhã, 04 de março, falando sobre “Vida e Previdência — Investimentos”. No mesmo dia haverá uma tarde de autógrafos com o executivo sobre o livro “O Vendedor de Futuros”, seu perfil biográfico. Já seu filho, e CEO da seguradora, Helder Molina, irá se apresentar sábado no painel de “Inovação e Tecnologia”.

Como a companhia é patrocinadora oficial da Copa do Brasil, em seu stand há um desafio de futebol, onde os presentes podem tentar chutar uma bola em um gol, e caso acertem os alvos, ganham brindes. No dia 03, eles foram acompanhados pelo ex-jogador Vampeta, e no dia 05 haverá a presença do também ex-jogador Paulo Nunes.

A primeira atração da programação cultural também será no dia 03, logo após a abertura do congresso e jantar de gala, onde a dupla Marcos & Belutti se apresentará, aproveitando e comemorando 24 anos de carreira. Amanhã, a atração cultural é o cantor e ator Mumuzinho, e no último dia do evento, há uma apresentação especial onde as cantoras Fernanda Abreu, Paula Lima e Luiza Possi se reúnem para homenagear as profissionais do mercado e o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações das assessorias de imprensa

* * este material está em atualização