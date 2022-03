Roubo e furto de caminhões e carretas crescem 25,08% em SP

O roubo e furto de caminhões e carretas estão em alta no Estado de São Paulo. Dados do Grupo Tracker revelam que em 2021 o aumento de casos foi de 25,08%, na comparação com o ano anterior. A maioria dos casos foi no segundo semestre, que registrou 4,55% mais eventos que os seis primeiros meses do ano.

Em 2022, os números seguem altos. Na quinta-feira, 17 de março, dois semirreboques carregados com quase R$ 1 milhão em grãos de café tipo exportação que saíram de Minas Gerais para o porto de Santos, foram recuperados graças a duas tecnologias Tracker: radiofrequência e LBS. “Depois de um alerta de jammer (inibidor de sinal), o Comando de Operações da empresa foi acionado. O motorista afirmou que o veículo foi roubado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Toda a rede de antenas fixas e móveis foi ativada”, afirma o coordenador das operações, Vitor Correa.

Cerca de 90 minutos depois, um semirreboque com a carga intacta foi localizado em Mauá. Duas horas depois o outro semirreboque com o restante da carga de café foi localizado em São Vicente, litoral paulista. “Nos dois casos, a polícia, acionada pelo Grupo, recuperou os veículos e a carga”, conta Correa. Cada semirreboque foi avaliado em R$ 200 mil.

Para combater esse tipo de crime, o mercado oferece combinações de tecnologias. Nesse sentido, o Grupo Tracker lançou recentemente a solução LBS Max, desenvolvida especialmente para veículos pesados de alto valor e/ou maior visibilidade que contempla um dispositivo de LBS com Radiofrequência (RF) + um rastreador via RF autônomo. Já para cargas, a empresa possui a solução LBS Carga, disponível em duas modalidades: com iscas descartáveis e recarregáveis, potencializando as chances de um rastreamento efetivo em casos de roubo ou furto.

N.F.

Revista Apólice