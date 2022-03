Qualificação profissional e estratégia para novos negócios é tema de debate

O ano iniciou com novidades sobre a progressão e a profissionalização para corretoras de seguros, a importância das ferramentas de CRM na gestão da carteira de clientes e como aumentar a prospecção de planos e seguros de saúde. No mês de março, o canal SEGFLIX recebeu o palestrante e escritor especialista em sucessão familiar, José Renato de Miranda; e o gestor da Setup Solutions, Leonardo Reis. Hoje, 24 de março, às 19 horas, será a vez do diretor comercial da MedSênior, Anderson França; e a sócia da Moby Corretora, Kamila Alves, que vão falar das oportunidades no setor de Saúde Suplementar.

De acordo com uma pesquisa realizada pela TIC Domicílios, o Brasil tem 152 milhões de usuários na internet, o que corresponde a 81% da população do país com 10 anos ou mais. Na estimativa promovida pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), lançada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), houve uma proporção maior de residências com acesso à rede, em um percentual de 83%, do que indivíduos, que somaram 81%. Na comparação com 2019, o aumento foi de 12 para 7 pontos percentuais. O levantamento foi concluído entre outubro de 2020 e maio de 2021.

Em um mundo globalizado, a qualificação profissional é a mola propulsora do aprimoramento das atividades relacionadas ao trabalho. Com a pandemia, o ambiente digital facilitou a condução do saber. Os cursos técnicos, as palestras, os diálogos entre os players do setor de seguros e até as graduações e pós-graduações podem ser realizados através da internet. É possível obter aprendizados para novas aptidões, de acordo com o interesse de cada indivíduo.

Com mediação do Sócio da Moby, Arley Boullosa, os encontros no canal do YouTube estão disponíveis e podem dar todo suporte necessário aos corretores de seguros, executivos e funcionários das seguradoras e empresas prestadoras de serviços.

