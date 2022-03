Qualicorp e Vivo Valoriza firmam parceria para oferecer acesso à saúde aos clientes

Compartilhar no

A Qualicorp e o Vivo Valoriza, plataforma de relacionamento da Vivo, assinaram uma parceria para oferecer acesso à saúde de qualidade aos mais de 28 milhões de clientes cadastrados no programa da operadora. O acordo disponibilizará a opção de contratar com vantagens um plano de saúde do modelo coletivo por adesão comercializado pela empresa.

“Com a parceria, os clientes do Vivo Valoriza poderão contratar as melhores opções de planos de saúde e à medicina de qualidade”, comenta Bruno Blatt, CEO da Qualicorp. “Trata-se de mais um avanço da companhia para se consolidar cada vez mais como uma empresa multicanal”.

Pelo acordo, os clientes do Vivo Valoriza serão beneficiados com um desconto de 20% na primeira mensalidade ao aderirem a um plano de saúde na modalidade de coletivo por adesão. A plataforma de planos da Qualicorp oferece mais de 700 produtos, oferecidos por mais de 100 operadoras e seguradoras parceiras, adequado a todos os gostos e bolsos. Entre as operadoras, destacam-se SulAmérica, Amil, Bradesco, Unimed, Hapvida, entre dezenas de outras.

“A parceria faz parte da nossa estratégia de sempre oferecer os melhores benefícios para os nossos clientes. Com o acordo, ampliamos nossa rede de parceiros no segmento de bem-estar e ofereceremos uma opção de contratação de planos de saúde com descontos especiais”, explica o diretor de Inovação e Novos Negócios da Vivo, Rodrigo Gruner.

Para contratar um plano de saúde da Qualicorp, os clientes devem acessar o Vivo Valoriza no App Vivo e clicar na aba “Bem-Estar”, onde estará localizada a oferta. O cliente será direcionado a uma página onde deverá preencher e enviar o formulário com seus dados pessoais. Posteriormente, um consultor autorizado entrará em contato para esclarecer possíveis dúvidas e enviar o contrato. Após a contratação, o desconto é aplicado automaticamente na emissão da primeira fatura do plano.

Os planos de saúde disponibilizados pela empresa integram a categoria coletivo por adesão, modelo de negócio que o beneficiário precisa ser filiado a uma entidade de classe, de acordo com a sua categoria profissional. Atualmente, a Qualicorp tem acordo com diversas entidades de classe, o que viabiliza o acesso dos mais variados perfis de Clientes, como médicos, advogados, engenheiros, administradores, servidores públicos, estudantes, entre outros.

N.F.

Revista Apólice