Qsaúde oferece 30% de desconto para profissionais da educação

Compartilhar no

Compartilhar no

A healthtech e operadora de planos de saúde Qsaúde passou a oferecer descontos de 30% para profissionais e empresas do ramo da educação em planos individuais e PMEs. A proposta é fruto de parceria com a corretora SIMEAM, responsável por assessorar empresas e entidades de classe na escolha ideal de planos e operadoras.

O projeto, que já está ativo, promove descontos nas quatro primeiras parcelas para qualquer profissional ou empresa da área da educação que optar por planos da Qsaúde, sejam eles individuais, familiares ou PMEs, com até 29 vidas.

O plano é uma opção para o profissional da educação, morador da região metropolitana de São Paulo, que deseja ter acesso a serviços de saúde de qualidade e valor de mensalidade justa.

A Qsaúde, fundada por José Seripieri Junior, que tem mais de 36 anos de atuação no setor de saúde suplementar, é focada em realizar a gestão de saúde personalizada, resolutiva e humanizada. Para isso, todos os clientes são acompanhados por médicos de família, que atuam na prevenção de doenças e nos atendimentos em consultas presenciais e resolvem mais de 90% dos problemas de saúde. Quando necessário, é esse profissional quem faz o encaminhamento dos pacientes para os médicos de outras especialidades, que fazem parte da ampla rede da operadora. A Qsaúde tem ainda um time próprio de saúde que garante o acompanhamento de toda jornada do cliente no plano.

Outro diferencial da empresa é a telemedicina 24 horas, sete dias por semana, pelo aplicativo. O acesso é simples, via botão Qcuidado. Assim, sem precisar sair de casa sem necessidade em busca de ajuda em uma unidade de atendimento de emergência, o cliente tem acesso a teleconsulta.

Quando precisam, clientes da Qsaúde têm acesso a uma ampla rede credenciada de excelência com 29 hospitais, 167 clínicas e 154 laboratórios distribuídos pela capital paulista e Grande São Paulo. Entre eles, estão cinco dos melhores hospitais do mundo, segundo rankings da revista americana Newsweek de 2022, como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, HCor, Santa Catarina e InCor.

Há, ainda, os hospitais e maternidades Pro Matre, Santa Joana e Santa Maria. A operadora também conta com uma rede de medicina diagnóstica formada por Salomão Zoppi, Delboni Auriemo, Lavoisier e o laboratório do Einstein, além de clínicas e consultórios em todas as especialidades médicas.

Para saber mais sobre os planos disponíveis para profissionais da educação, é possível entrar em contato com a equipe da SIMEAM, nos telefones 3333-7247 / 9 9977-6917 (plano individual ou familiar) / 9 9941-2939 (plano PME), ou pelo link.

N.F.

Revista Apólice