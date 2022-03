De olho no público jovem, a Prudential do Brasil será a seguradora oficial do Rock in Rio 2022. É a segunda vez que a companhia apoia o maior festival de música e entretenimento do mundo e do Brasil.

“Levar a marca da empresa e o nosso propósito de proteger vidas a mais uma edição do Rock in Rio é motivo de imenso orgulho para nós e comprova a grandeza do nosso rochedo (nosso rock), símbolo de uma sólida história construída há mais de 146 anos no mundo. Estamos muito realizados, pois esta é também uma oportunidade de nos aproximarmos dos jovens, público que vem despertando cada vez mais a sua atenção para o seguro de vida”, comenta o vice-presidente de Marketing e Digital da companhia, Carlos Cortez.

Atualmente, a parcela de jovens até 30 anos já representa 12% da base de clientes ativos da Prudential (dados de dezembro de 2021), o que contribui para desmistificar que o seguro de vida apenas é um produto para o momento da morte ou para ser contratado na terceira idade, pois há muitas coberturas que podem beneficiar o segurado ainda em vida.

N.F

Revista Apólice