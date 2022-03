Programa apresenta a campanha “Educação: um caminho seguro”

O Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) recebe nesta terça-feira, 29 de março, às 19h30, em seu canal no Youtube, mais uma edição do programa “Falando Seguro”, idealizado pelo Sincor-PE (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Pernambuco). Com mediação de Mario Neto, âncora da rádio CBN Recife, o evento vai apresentar a campanha “Educação: um caminho seguro” e prestará uma homenagem às mulheres que atuam no mercado de seguros.

Participam do bate-papo o presidente do Sincor-PE, Carlos Valle; Simone Queiroz, representando a Fenacor; Cláudia Diniz, também do Sincor-PE; e Henrique Jenkins, representante do Sindseg N/NE. Na ocasião, os convidados vão explicar melhor a campanha “Educação: um caminho seguro”, iniciativa que faz parte do Família em Ação, programa social da Fenacor, com apoio dos Sincors e da ENS (Escola de Negócios e Seguros), e que visa coletar doações de kit escolares para crianças e jovens carentes.

“Será uma oportunidade para que a sociedade entenda e participe do movimento, que já é um sucesso mesmo tendo sido recém-lançado. Todos os agentes do setor segurador, assim como empresas e instituições municipais, estaduais e federais que tratem do tema educação também podem apoiar a causa e serão muito bem-vindas”, afirma Carlos Valle.

A transmissão do “Falando Seguro” será ao vivo e aberta ao público. Para participar, basta acessar o canal do Sindseg N/NE no Youtube , inscrever-se e ativar as notificações para receber alertas sempre que um novo vídeo for publicado.

