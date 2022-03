Profissionais da área de seguros recebem aumento acima da inflação

Compartilhar no

Compartilhar no

Profissionais que acabaram sendo mais requisitados durante a pandemia receberam aumento acima da inflação, aponta pesquisa recente realizada pelo PageGroup, líder global em recrutamento executivo. De acordo com o Estudo de Remuneração PageGroup 2022, trabalhadores dos segmentos da saúde, imobiliário, logística e TI viram um salto em seus rendimentos justamente em um período na qual boa parte dos assalariados amargaram perdas salariais.

O levantamento revela ganho real salarial em 55% dos cargos avaliados em relação ao mesmo estudo do ano passado. Os casos de reposição salarial ou manutenção representaram 41% dos cargos enquanto aqueles que registraram queda somaram 4% das posições. Dos 719 cargos analisados, os que se destacaram entre os maiores acréscimos na remuneração foram analista de projetos (TI), com 75%; analista de business intelligence (TI), 70%; consultor SAP (TI), 67%; gerente de assuntos regulatórios (saúde), 61% e diretor de operações (logística), 31%.

“A chegada da pandemia causou uma profunda transformação na relação entre empresas e consumidores. O confinamento imediato, o trabalho remoto e a atenção permanente com o novo coronavírus impulsionaram novas demandas, impactando diretamente profissionais ligados à saúde, logística e tecnologia. Notamos nesse período uma alta demanda por trabalhadores desses segmentos e isto acabou gerando uma disputa por talentos, refletindo na remuneração. Setores como RH, seguros e bancário, por exemplo, não estiveram em tanta evidência como outros, mas também estão entre os destaques pela predominância da alta salarial de seus profissionais. Isto não quer dizer que teremos uma onda de aumento nas remunerações daqui para frente, até porque quase metade dos trabalhadores tiveram seus ganhos congelados ou apenas repostos”, explica Gil van Delft, presidente do PageGroup no Brasil.

Para elaborar o estudo, o PageGroup consultou no ano passado 6 mil profissionais de todo o Brasil para entender quais são suas reais impressões sobre o mercado atual. Os executivos consultados ocupam cargos que vão desde posições de suporte à gestão (Page Personnel) até alta e média gerência (Michael Page). A empresa procurou entender como os profissionais enxergam sua carreira, a posição do empregador no seu desenvolvimento profissional e outros fatores que completam a remuneração.

A partir dessa consulta, a companhia conseguiu traçar a remuneração mensal de 719 cargos em 15 setores (Engenharia & Manufatura, Logística, Varejo, Vendas, Marketing & Digital, Agro, Tecnologia da Informação, Jurídico, Saúde & Life Science, Financeiro & Tributário, Seguros, Bancos e Serviços Financeiros, Recursos Humanos, Imobiliário e Construção e Secretarial & Business Support). Os cargos foram listados em faixas salariais mensais que variam de acordo com a experiência do profissional (júnior, pleno, sênior ou coordenador) e porte da empresa (pequeno, médio ou grande).

8 de 15 setores estão com remunerações em alta

A maior parte dos setores pesquisados apresentaram mais cargos com alta na média salarial quando comparado com o levantamento anterior, segundo o Estudo de Remuneração PageGroup 2022. Estão nesta lista os segmentos bancário, saúde, imobiliário, recursos humanos, secretariado, seguros, logística e tecnologia. Já os setores que se destacaram pela estabilidade salarial foram: engenharia, agro, finanças, jurídico, marketing & digital, varejo e vendas.

Também foi feita a análise dos cargos por setor para entender o percentual de profissões contempladas pela remuneração em alta ou estável:

Em alta

Seguros – 100%

Logística – 85%

Bancário – 80%

RH – 74%

Imobiliário – 73%

Saúde – 70%

Secretarial – 68%

TI – 60%

Estável

Engenharia e Jurídico – 87%

Varejo – 86%

Agro – 60%

Vendas – 52%

Marketing & Digital – 50%

Finanças – 48%

Remuneração por áreas

Seguros

O mercado segurador acaba recorrendo ao serviço de recrutamento especializado geralmente para buscar profissionais mais técnicos ou com perfis diferentes dos que são facilmente encontrados. Com a chegada da pandemia, o setor teve de se adequar ao momento e enfrentar muitos desafios, incluindo questionamentos do mercado em relação à cobertura de itens até então não planejados para uma pandemia.

Este foi outro segmento que teve de acelerar suas mudanças e processos e investir na contratação de profissionais que ajudassem a suportar as mudanças e transformações em curso.

Remuneração Média Cargos que tiveram aumento 100% Cargos que tiveram estabilidade Cargos que tiveram queda

N.F.

Revista Apólice