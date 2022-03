Porto Seguro Saúde é apoiadora oficial do Rock in Rio Brasil 2022

A Porto Seguro Saúde será responsável pelo serviço médico e de emergência do público durante o Rock in Rio 2022. O apoio ao maior festival de música e entretenimento do mundo faz parte da plataforma de investimentos em eventos culturais e esportivos da marca para este ano. Além da assistência em saúde, a empresa terá um espaço na Cidade do Rock (RJ), com serviços e atividades preparados especialmente para o evento.

“Pela primeira vez estamos apoiando o Rock in Rio. O Rio de Janeiro faz parte da história da Porto e é um mercado em que queremos estar cada vez mais presentes. Além disso, a parceria é estratégica para mostrarmos ao público toda a experiência da Porto Seguro Saúde, que promove proteção, cuidado e conveniência para as pessoas”, explica Luiz Arruda, diretor executivo de Marketing e Clientes da seguradora.

O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo e este ano o evento acontecerá nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro. Criado em 1985, já passaram pelo Rock in Rio mais de 10 milhões de visitantes em suas 20 edições. Nestes 37 anos, o festival, junto com seus parceiros, gerou mais de R$ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros.

N.F.

Revista Apólice