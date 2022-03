Porto Seguro premiou mais de 5 mil corretores em 2021

A 28ª edição da campanha Conquistadores, organizada pela Porto Seguro Vida e Previdência, encerrou o ano de 2021 com mais de 5 mil Corretores contemplados. Além da premiação final, que traz os maiores destaques do Brasil e premiações que chegam até R$ 40 mil, também foram concedidas ao longo do ano premiações trimestrais e semestrais. Os vencedores podem escolher entre mais de 1 milhão de opções de prêmios em um catálogo que conta com vouchers virtuais, lojas de varejo, lojas premium, resgate de viagens, carro ou moto.

“A Conquistadores é uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos maiores parceiros: os corretores. São quase três décadas de uma campanha que dá protagonismo àqueles que desempenham um papel fundamental para a sociedade, o de conscientizar a população sobre a importância de se ter garantias para o futuro”, comenda Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora.

Os ganhadores da Conquistadores 2021 podem ser conferidos no link.

Conquistadores 2022

Para os parceiros que comercializam os produtos de Vida, Viagem e Previdência da Porto Seguro, a campanha Conquistadores 2022 já está no ar. O cadastro pode ser feito por meio do site. Corretores cadastrados no site da campanha nos anos anteriores não precisam realizar um novo cadastro. Basta apenas dar aceite no regulamento de 2022.

A ação que dá prêmios aos profissionais do setor de seguros que mais se destacarem chega a sua 29° edição com quatro premiações diferentes: trimestral, semestral, destaques e finais. “Nosso objetivo é seguir motivando os nossos parceiros em seu trabalho de orientar os clientes para a necessidade de se ter uma proteção para a vida”, finaliza Gondim.

N.F.

Revista Apólice