Porto Seguro oferece zero adesão no consórcio de imóveis

A Porto Seguro Consórcios acabou de lançar uma condição especial para corretores e funcionários de corretoras. Durante todo o mês de março, estes públicos poderão adquirir um consórcio de imóvel com taxa de adesão zero. A aquisição pode ser feita pelo próprio corretor.

Conforme explica Rafael Boldo, gerente da empresa, a ação é uma forma de reconhecer os maiores parceiros da instituição. “O corretor é o nosso maior elo com a sociedade, por isso, nada mais justo do que promover campanhas e condições especiais voltadas para eles”, explica. “Nesta campanha, válida até 31 de março, a taxa de adesão, que é de 2% do valor do crédito, será totalmente gratuita para os corretores e seus funcionários.

Com o consórcio de imóvel é possível comprar casa, apartamento, construir, reformar ou comprar um terreno com parcelas acessíveis e sem juros. Além do sorteio mensal, é possível dar lances, inclusive usando o FGTS, para aumentar as chances de ser contemplado. Atualmente, o consórcio é um dos meios mais procurados pelas pessoas para planejar o futuro e adquirir os bens desejados. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), até novembro de 2021 foram comercializadas 3,17 milhões de novas cotas de consórcio, consolidando como o melhor ano da década para o setor.

“Neste momento em que passamos um maior tempo em casa devido à pandemia, as pessoas investem mais em serviços e produtos que tragam bem-estar para o seu dia-a-dia. Neste sentido, o consórcio é uma forma vantajosa de adquirir um imóvel de forma planejada”, finaliza Boldo.

Mais informações e detalhes sobre os consórcios de imóveis da Porto Seguro podem ser conferidos no link.

N.F.

Revista Apólice