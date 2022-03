Porto Seguro fecha parceria com proptech para venda de imóveis retomados

Compartilhar no

Outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos, a proptech Resale atua desde 2015 para democratizar o acesso à categoria de retomados com tecnologia e parcerias estratégicas. Agora, a marca anunciou mais um parceiro: a Porto Seguro.

A parceria entre as duas marcas será focada na venda online de alguns imóveis da base de retomados da seguradora. Com isso, a Resale leva o seu DNA de inovação criando um portal para a venda destas propriedades que podem ser acessadas diretamente pelo comprador final, modalidade conhecida como venda direta, e também por meio de imobiliárias, corretores e leiloeiros devidamente credenciados pela proptech. Os compradores conseguirão filtrar as melhores opções por região, tipo de imóveis, entre outros fatores.

Para Marcelo Prata, CEO e cofundador da Resale, a abertura de cada vez mais empresas de grande porte às possibilidades trazidas pelas startups e scale-ups resulta em crescimento para ambas as partes. “Ficamos honrados com a confiança que a Porto Seguro e seus gestores depositaram em nossa tecnologia. Conseguimos agilizar um processo antes moroso, que dependia de compras em locais físicos ou até mesmo horários pré-definidos. Agora o interessado pode, de qualquer local e dispositivo, ter acesso às melhores ofertas para morar ou investir”, afirma o empreendedor.

Distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo, os imóveis são compostos por casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos. Todos possuem o preço mais baixo já característico desta categoria, com ofertas que podem ir até 23% de desconto. Além disso, a maioria dos lotes já estão desocupados.

“A parceria com a Resale abre um novo caminho para a negociação de imóveis em nossa posse. Esperamos que as facilidades trazidas pela tecnologia da proptech possam auxiliar-nos a sermos cada vez mais um porto seguro para os nossos clientes”, explica Rafael Boldo, gerente de Desenvolvimento Comercial da Porto Seguro Consórcios.

Com sua tecnologia que abrange Inteligência Artificial, blockchain e um chatbot próprio, a Resale celebra a chegada deste parceiro estratégico ao seu portfólio de gestores. “Termos o reconhecimento de uma marca como a Porto Seguro para nosso serviço é uma vitória de todo o time Resale que, diariamente, atua para levar mais inovação e capilaridade para a venda de imóveis. Este anúncio é o início de uma trajetória de muito sucesso”, finaliza o CRO da Resale, Igor Freire.

N.F.

Revista Apólice