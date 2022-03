Porto lança produto que combina seguro Auto e Residencial em única apólice

A Porto Seguro acabou de lançar um novo seguro que oferece cobertura para o automóvel e a residência. Uma contratação, uma apólice e uma cobrança, combinando simplicidade e abrangência. O Proteção Combinada tem como objetivo facilitar ainda mais a vida do cliente, que passará a contar com uma iniciativa inovadora da companhia: ter a proteção para sua casa e seu carro em uma única apólice, com pagamento e canais de atendimentos unificados. Além disso, os segurados ainda contarão com benefícios extras, como assistências emergenciais para a casa, guincho 24 horas sem limites de km, acesso aos Centros Automotivos Porto Seguro para manutenção do veículo e 5% de desconto no valor do seguro.

O isolamento social intensificou nas pessoas a busca por maior proteção, segurança e conveniência na residência, ao mesmo tempo que manteve a tendência de proteção ao veículo. Com isso, a seguradora identificou que os consumidores querem descomplicar a contratação de produtos (e não apenas no segmento de seguros), buscando maior conveniência e simplicidade. Esse comportamento do consumidor levou a empresa a criar um novo produto que oferece amparo com relação a dois importantes patrimônios pessoais: a casa e o carro.

Para Marcelo Picanço, CEO da Vertical Seguros da Porto Seguro, o novo produto da companhia responde a estas tendências, e segue o DNA da empresa de estar na vanguarda da inovação e personalização. “O mercado de seguros possui uma demanda não explícita enorme e precisamos de soluções para revelá-la e atendê-la. Com essa novidade, pretendemos proporcionar uma experiência descomplicada, que facilite a compra, o atendimento e o relacionamento dos clientes com a seguradora. Menos esforço e mais benefícios”, explica.

O executivo acrescenta ainda que o Proteção Combinada traz benefícios e vantagens para consumidores e também para os corretores. “Com nossos seguros e serviços combinados, buscamos oferecer soluções cada vez mais completas aos consumidores e que os auxiliem em momentos de imprevistos e de dificuldades. E para os corretores, representa a possibilidade de atender de forma mais completa a seus clientes, em um processo comercial unificado. Essa é a base da nossa essência: ser um porto seguro para todos”, afirma.

Mais informações sobre o Proteção Combinada estão disponíveis no site da companhia.

N.F.

Revista Apólice