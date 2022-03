PicPay inicia venda de seguro no marketplace

A PicPay inaugurou a operação de seguros de seu “marketplace” financeiro. O primeiro seguro lançado pela fintech é uma cobertura para transações de pagamento, chamado de “Carteira Digital”. Segundo o executivo responsável pelo marketplace financeiro do PicPay, Frederico Trevisan, “o hub de seguros chega para complementar os serviços disponíveis no app, que já tem cartões e crédito pessoal”.

Conhecido no mercado como “seguro Pix”, o produto foi desenvolvido em conjunto com a seguradora Kovr. O custo vai de R$ 4,90 a R$ 14,90. Qualquer cartão pode usufruir do seguro, segundo a empresa. A apólice cobre recargas e saques feitos sob coação ou após roubo do celular e “saidinha” de banco. Além disso, inclui proteção a problemas em transferência e compra com saldo no aplicativo.

De acordo com Trevisan, trata-se do primeiro seguro Pix do mercado que traz junto uma cobertura ciber acoplada, que abrange transações após roubo de informações pessoais ou invasão de conta causada por cliques em mensagens e links suspeitos, além de proteger e monitorar dados do usuário contra ataques e fraudes digitais 24 horas por dia.

O executivo explica que o seguro Pix é o primeiro de uma série de produtos de proteção que vão compor o hub do aplicativo. “Estamos olhando para vários outros produtos que tem mais ‘fit’ com nossos negócios, como vida, celular e prestamista”, afirma.

* Fonte: Valor Econômico