Coris ganha selo GPTW no ramo de Seguro e Assistência ao viajante

A Coris comemora mais uma importante conquista que solidifica o principal propósito da empresa: cuidar de pessoas. Sejam elas seus clientes, parceiros ou, neste caso, colaboradores. Em sua primeira participação na pesquisa de clima organizacional, a empresa recebeu o selo de certificação Great Place to Work (GPTW), que reflete a percepção do funcionário com relação ao ambiente de trabalho e, principalmente, um reconhecimento oferecido pelo Instituto GPTW para as empresas que se destacam com boas práticas no ambiente profissional, em especial aquelas que valorizam os colaboradores.

A pesquisa foi realizada mês passado e os colaboradores da companhia espalhados pelo Brasil responderam de forma espontânea e anônima os seguintes itens avaliados: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. O resultado atribuiu à empresa um índice de 86 pontos, considerado muito alto para os padrões GPTW, em que a média das 150 melhores empresas certificadas em 2021 foi de 90 pontos e, principalmente, por se tratar de uma estreia na pesquisa, sem qualquer referência ou aprendizados de resultados anteriores. Apenas as empresas com média superior a 70 pontos recebem o selo GPTW.

Como principais destaques no relatório da GPTW, aparecem os valores e princípios que norteiam a companhia, tais como orgulho e credibilidade. Cerca de 91% dos que responderam a pesquisa pretendem continuar trabalhando na Coris por mais de 5 anos e 93% sentem orgulho ao classificar os serviços prestados como excelentes. Tais resultados confirmam que a empresa segue garantindo a segurança e confiança como prioridade. “Somos uma empresa que cuida das pessoas quando elas mais precisam, portanto, esta certificação reafirma nosso propósito, haja vista que a maneira como valorizamos e cuidamos dos nossos colaboradores reflete em nossos serviços com nossos viajantes. ”, comemora Luiz Gustavo da Costa, CEO da organização.

Durante a pandemia, a solução da Coris perante a maior crise no segmento do turismo, se manteve na força da conexão e do investimento em pessoas, a fim de motivar os talentos. “Após dois anos tão difíceis, recebemos este selo como uma confirmação que estamos no caminho certo e construindo uma empresa que valoriza as pessoas e o cuidado que precisamos ter em todas as nossas relações de trabalho e sociedade”, acrescenta Luiz. Outra evidência desta validação é o fato da empresa ser a primeira no ramo de seguro e assistência ao viajante a ser certificada como um excelente lugar para se trabalhar.

Alguns dos diferenciais da empresa é ser a única com Central de Assistência própria 24h com todos atendentes brasileiros, eliminando qualquer problema com o idioma e evitando terceirizar a parte mais importante do serviço, que é o atendimento ao cliente. Outro diferencial é o compromisso com o relacionamento com os agentes de viagem, que comercializam seus produtos com prioridade há mais de 30 anos.

“Em virtude de todo este cuidado ofertado em nossos serviços, estamos muito orgulhosos com os resultados, que não poderiam ser melhores, e acompanham os excelentes números comerciais, já que fecharemos o mês de março como melhor mês de venda na história da Coris”, reforça o CEO, que finaliza dando um recado aos seus colaboradores: “A origem da confiança dos nossos clientes e parceiros vem de vocês, que são a base de nossos serviços e servem de exemplo e referência para todo o mercado”.

