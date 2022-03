Omint apresenta novidades na atualização do aplicativo para clientes

A Omint liberou novas funcionalidades em seu aplicativo para clientes, o Minha Omint, que tornam a experiência ainda mais rápida e conveniente nas interações com a equipe de atendimento, além de oferecer mais segurança aos titulares e dependentes de seus planos médicos quanto às suas informações pessoais.

A partir de agora, os dependentes maiores de 18 anos e titulares dos planos de saúde podem suprimir, caso queiram, dados referentes à saúde, como autorizações e reembolsos. “As informações pessoais são confidenciais, ainda que se trate dos membros de uma mesma família. A nova funcionalidade dá ao cliente a prerrogativa de dividi-las ou não com os outros usuários do mesmo plano. Pioneira na implementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa já apresentava todas as diretrizes implementadas em seus processos internos quando a legislação passou a vigorar. Para nós, esta nova adequação, ainda inédita no mercado de saúde, vem ao encontro dos nossos valores, de respeitar nossos clientes ao satisfazer suas necessidades por meio da excelência em nossos serviços”, declara o gerente de Atendimento do Grupo, Flavio Galeano.

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) é uma realidade no Brasil desde setembro de 2020, normatizando e regulamentando a forma como as organizações, privadas ou públicas, devem realizar o tratamento dos dados pessoais de clientes.

Galeano ainda comenta que a experiência do cliente deve ser pautada em ética, fornecendo opções para que haja a livre escolha sobre o compartilhamento de informações com os dependentes e vice-versa. “Lidar com dados sensíveis de forma responsável é um dos princípios que estão no nosso pilar de qualidade. Isso implica assegurar e proteger a privacidade dos nossos clientes, um princípio que a Omint preza em todas as suas operações”, observa.

Mais funcionalidades

Dentro do escopo de inovação, o Minha Omint também promoveu otimização no atendimento via WhatsApp, um recurso muito utilizado pelos clientes. A partir de agora, a plataforma de mensagens instantâneas pode ser acionada diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de ter o número salvo na agenda do celular.

“Potencializamos o conceito do omnichannel no aplicativo de atendimento da Omint, que interrelaciona os ambientes online e offline com todas as informações e funcionalidades necessárias para o dia a dia do cliente. Essa novidade busca otimizar o tempo de atendimento, além de fornecer uma interface mais amigável ao usuário. Além disso, o sistema traz as opções de telefones cadastrados conforme usuários do plano. Dessa forma, cada cliente pode ser atendido diretamente pelo seu número de telefone”, finaliza Galeano.

N.F.

