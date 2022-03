Morre corretor de seguros Sílvio Gebram

Compartilhar no

Morreu na última terça-feira, 8 de março, o corretor de seguros Sílvio Gebram, da Gebram Seguros. O empresário tinha 69 anos, seu corpo foi encontrado pela família caído em seu museu particular, em Jundiaí, onde médicos do SAMU constataram a morte.

Nascida em 1 de dezembro de 1936, a Gebram Seguros conta com 14 filiais espalhadas pelos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Recife. O executivo deixa dois filhos e seu corpo foi enterrado no Cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí.

A Tokio Marine emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Gebram, que também era conhecido como Chico. “Mais do que uma relação profissional, mantínhamos com Sílvio uma sólida amizade e um profundo respeito pela forma como ele conduzia os negócios. A sua corretora, fundada há mais de 80 anos em Jundiaí, é uma parceira muito importante e, sem dúvida, a sua liderança tornou a empresa a referência que é hoje na indústria de seguros”, disse a seguradora no comunicado.

N.F.

Revista Apólice