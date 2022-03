MKT Seguros completa 22 anos e celebra em sede própria

Para dar continuidade ao seu plano de expansão, a MKT Corretora de Seguros investe em uma sede própria e festeja seus 22 anos no mercado de seguros. A nova sede foi inaugurada no dia 01 de março e está localizada na Rua Rua Amazonas, 521 Sala 81, Centro, São Caetano do Sul – SP. O atendimento continua sendo presencial das 08h30 até às 17h30 ou pelos canais digitais, como o site da corretora, pelo número (11) 4990-0025 ou pelo WhatsApp: (11) 91050-0025.

Segundo Antonio Aurélio Martins, sócio fundador da corretora, esta mudança reflete o crescimento contínuo da empresa com investimentos constantes em novos produtos, na área comercial, em parcerias estratégicas e, principalmente, no treinamento e capacitação de pessoal. “Escolhemos esta nova sede pensando em nossos colaboradores, parceiros e clientes”, diz.

A nova sede tem um ambiente descontraído, uma estrutura moderna e aconchegante, foi adequada para que seus colaboradores compartilhem com a filosofia da corretora. “Uma empresa focada na inovação que busca incentivar a integração, motivação e a criatividade de toda a equipe, sempre desenvolvendo um trabalho sério e atendendo as necessidades de seus clientes”, afirma o executivo.

Apesar dos desafios que todos estão passando nos dois últimos anos por conta da pandemia da Covid-19, o executivo comemora mais esta conquista. “É mais um passo que estamos dando e nossa expectativa, ainda este ano, é de oferecer novos produtos no segmento de seguros, ampliando nosso portfólio e ratificar nossa representatividade no segmento”.

Fundada em 2000, a MKT Corretora de Seguros atua em todas as modalidades de seguros, com a garantia de ter como parceiras as maiores e melhores Seguradoras do país, sempre com o comprometimento na busca constante da excelência. O empenho e a qualificação trouxe como resultado positivo para a corretora o Prêmio Excelência em Gestão da Cidade de Santo André, nos anos de 2017 e 2019.

“Ficamos muito honrados ao sermos reconhecidos como uma corretora de seguros que agrega conhecimento e expertise de vendas e que busca sempre os mais altos índices de competitividade, conquistando cases de sucesso e colaborando dessa forma para o crescimento econômico do município e, consequentemente, do país. Isso demonstra que estamos no caminho certo da boa prática de gestão”.

Para Aurélio Martins, 2022 promete ser um ano bem positivo. “Nossa expectativa é alcançar um crescimento da ordem de 20 %, incluir novos produtos, oferecer serviços e atendimento com excelência e preço justo”.

N.F.

