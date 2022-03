MetLife e Ame firmam parceria para comercialização de seguro de vida

A Ame, plataforma financeira da Americanas S.A, oferece a contratação de seguro de vida com mensalidade a partir de R$ 5. O produto, desenvolvido em parceria com a Pulso Seguros e a MetLife contempla cobertura por morte, invalidez por acidente, assistência funeral, diária por internação hospitalar e assistência funeral para os beneficiários, sejam eles filhos, pais, sogros ou cônjuge. A oferta do seguro de vida complementa o portfólio de produtos do hub de seguros da Ame, que já conta com seguro residencial, de celular, portáteis, pet e dental.

O produto é válido para contratação por pessoas de 18 a 60 anos, com reenquadramento etário após cinco anos da contratação, e não há qualquer variação de preço por atividade profissional. O valor de cobertura pode chegar a R$ 200 mil em caso de morte ou invalidez, para ser utilizado como o segurado quiser, e, além disso, o segurado concorre a um sorteio mensal de R$ 10 mil. Para adquirir o serviço, basta acessar a área de “Seguros e planos”, disponível dentro do menu inicial do app Ame Digital e selecionar “Seguro vida”. A contração dos planos é imediata e sem burocracia e o consumidor pode fazer o pagamento com cartão de crédito, saldo da conta Ame e até com o cashback recebido em compras anteriores com a carteira digital.

“Estamos muito orgulhosos e entusiasmados com lançamento da parceria com a Ame, que assim como nós da MetLife tem o objetivo de democratizar o acesso aos serviços financeiros e oferecer soluções que são essenciais na vida das pessoas. Desenvolvemos uma proposta simples, intuitiva e digital exatamente para este momento em que os clientes reconhecem o valor do seguro para utilizar em vida e proteger a família. O objetivo é que o cliente tenha uma solução customizada e que cabe no bolso, além de contar com a proteção do seguro de vida em alguns minutos através do app”, comenta Marcelo Tomei, diretor comercial da seguradora.

N.F.

Revista Apólice