MDS reforça estratégia de internacionalização e contrata Davi Wu

A MDS segue investindo em uma estratégia de internacionalização e capilarização. No final de 2021, esse plano tornou-se ainda mais concreto após os acionistas Sonae e IPLF Holding entrarem em acordo com o Ardonagh Group para a compra de 100% do capital social da empresa. O acordo ainda está em fase regulatória de validação. Agora, um novo passo importante é dado pela empresa ao anunciar a contratação do executivo Davi Wu.

Especialista em relações internacionais, o profissional tem 20 anos de experiência no mercado chinês e cerca de 10 anos de atuação direta na área de seguros. Wu já trabalhou na MDS entre 2012 e 2015 como gerente de Novos Negócios e acumula passagens por grandes empresas do mercado segurador e de consultoria, a exemplo do Grupo Buritipar e da KPMG.

“É uma grande alegria receber o convite do José Manuel para retornar à casa na qual iniciei a minha trajetória em seguros. Agradeço também ao Ariel Couto, que endossou a oportunidade e compactua com os planos e iniciativas que temos para a empresa junto ao cenário mundial”, destaca Wu.

“Como diretor executivo de Negócios Internacionais, o Davi será o ponto focal da MDS Brasil para relações com mercados externos. Tenho plena convicção de que sua expertise irá ao encontro da postura internacional que nutrimos por meio da Brokerslink”, explica José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global do Grupo e Chairman e Fundador da Brokerslink.

N.F.

Revista Apólice