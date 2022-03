Marcos Célio Nogueira é o novo diretor de Controladoria e Tesouraria da Prudential

Compartilhar no

Compartilhar no

A seguradora Prudential do Brasil anunciou Marcos Célio Nogueira como seu novo diretor de Controladoria e Tesouraria. O executivo, que possui 20 anos de experiência em finanças, com ênfase em contábil, tributário, tesouraria e projetos, já passou por empresas como Embraer, Vale, Icatu e Transpetro.

Marcos Célio Nogueira

Na seguradora, Nogueira também ficará responsável pelos Projetos Estratégicos da companhia, reportando-se diretamente à vice-presidência Financeira, para fortalecer a agenda de modernizações e o modelo operacional da seguradora.

“Estou confiante de que a chegada de Marcos Célio Nogueira vai nos apoiar na evolução da área financeira e no crescimento sustentável da companhia” afirma Gustavo Raposo, vice-presidente Financeiro e Chief Financial Officer (CFO) da Prudential do Brasil.

N.F.

Revista Apólice