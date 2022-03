Marcelo Biasoli é o novo CEO da 123Seguro

Marcelo Biasoli é executivo do mercado financeiro com experiência em liderar áreas de Inovação, Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Marketing. Também é coach com conhecimento e paixão pelo desenvolvimento humano e neurociência aplicada aos negócios, combinando as competências de future thinking, criatividade e intraempreendedorismo para impulsionar investimentos e acelerar negócios.

Desde janeiro de 2022 ele é o novo CEO da 123Seguro, insurtech com presença operacional na América Latina. A empresa, que possui atuação na Argentina, Colômbia, Chile e Brasil, é considerada referência em inovação na distribuição de seguros no mundo e foi escolhida pela CB Insights como uma das 70 organizações que estão transformando a distribuição de seguros no mundo.

A 123Seguro desembarcou no Brasil em 2021 através da aquisição da empresa Seguro Com Você e promete um rápido crescimento nos próximos anos para ser referência no mercado brasileiro.

