Mapfre lança novo propósito corporativo global

“Cuidamos do que é importante para você”. Esse é o novo propósito da Mapfre, anunciado durante evento realizado este mês na Espanha para apresentar o planejamento estratégico 22-24 da companhia. Por meio de um vídeo manifesto, a seguradora apresentou os valores que já a acompanham há mais de 80 anos e como o novo propósito chega para unir colaboradores e clientes na conquista de um objetivo maior.

“Somos uma seguradora de confiança e queremos estar ao lado dos nossos clientes, cuidando dos seus sonhos, suas famílias, seus negócios e seu bem-estar. O seguro é um instrumento essencial para dar tranquilidade às pessoas para encontrarem o que as move e a conquistar o que desejam. Por tudo isso, criamos o conceito de cuidarmos de todos e do que é importante para eles”, comenta Fernando Pérez-Serrabona, CEO da companhia no Brasil. “Atuamos ao lado dos clientes, pessoas e instituições, para que eles possam seguir com tranquilidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e solidária”, acrescenta.

O vídeo manifesto do propósito “Mapfre: Cuidamos do que é importante para você” pode ser assistido neste link.

