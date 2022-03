Mapfre convoca startups para quarta edição do insur_space

A Mapfre acabou de lançar convocatória para a quarta edição do insur_space, seu programa fast-track-to-market que tem o objetivo de captar iniciativas de todo o mundo que já tenham um produto no mercado segurador ou queiram entrar no setor por meio de uma parceria estratégica. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março e são voltadas para empresas nas fases early stage ou growth com projetos focados em saúde e bem-estar, riscos climáticos e cibersegurança para pequenas e médias empresas. A convocatória é destinada também a scaleups que estejam interessadas em acelerar sua expansão internacional.

Com o programa, as startups têm a oportunidade de lançar um piloto em menos de seis meses junto a qualquer entidade da seguradora a nível global, incluindo as marcas digitais do Grupo: Verti e Savia. O insur_space irá oferecer até 100 mil euros de financiamento sem a necessidade de se tornar acionista das startups.

“A colaboração entre startups e grandes empresas é uma oportunidade de se criar algo ainda maior. O insur_space é um programa de referência no setor segurador por reduzir a semanas processos que, em outras circunstâncias, se estenderiam por meses. As edições anteriores nos deram a oportunidade de nos unirmos a grandes projetos nacionais e internacionais.”, conta Nikolaus Steve Maack, superintendente de Negócios Digitais e Inovação da Mapfre no Brasil.

O insur_space faz parte do Mapfre Open Innovation, programa de inovação global da companhia criado em 2018. A iniciativa vai ao encontro do compromisso estratégico da empresa em promover uma transformação focada no cliente por meio de parcerias e do uso de tecnologias emergentes, impactando positivamente os negócios e a sociedade.

A convocatória para o Insur_space está aberta até o dia 31 de março e as solicitações devem ser enviadas por meio do site do programa.

