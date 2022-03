Liberty Seguros lança Voucher Mobilidade para clientes de automóvel

A Liberty Seguros anunciou uma nova solução digital para os clientes do segmento de automóveis: o Voucher Mobilidade. Com o lançamento, os segurados têm mais uma opção alternativa de locomoção ao utilizar o crédito disponibilizado no aplicativo da Uber, sendo que o valor e a validade do benefício são de acordo com o plano de carro reserva contratado em apólice.

A escolha do benefício é realizada durante o aviso do sinistro de forma simples e segura. O voucher estará disponível para os seguros auto, em casos nos quais as apólices tenham a cobertura de “Carro reserva” ou “Carro reserva ou desconto na franquia”. Já o tempo de utilização varia de acordo com a contratação do automóvel reserva na apólice, por exemplo: se o contratado for por um período de 7 dias, o cliente terá direito a um voucher correspondente ao mesmo período ou até acabarem os créditos.

Os segurados que optarem pelo benefício receberão o Voucher via e-mail e podem resgatá-lo no aplicativo da Uber. Além disso, não precisarão se locomover até uma locadora para a retirada de um veículo reserva nem comprometer o limite do cartão de crédito como caução para cobrir eventuais despesas.

A oferta do Voucher vale para todo o território brasileiro, com a necessidade de validação do consumidor com relação a disponibilidade do serviço da Uber em sua região. A opção da escolha do benefício estará disponível tanto no Aviso de Sinistro Web quanto na central de atendimento da Liberty Seguros.

N.F.

Revista Apólice