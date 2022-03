Liberty lança campanha de incentivo “Cresça com Residência”

A Liberty Seguros anunciou uma nova campanha para premiar corretores do segmento residencial: a “Cresça com Residência”. A campanha tem o objetivo de incentivar os parceiros a expandirem a atuação no mercado de residência e faz parte do Cresça com a Liberty, programa da seguradora que incentiva o desenvolvimento dos corretores para que ampliem os negócios e cresçam junto à companhia.

O setor de residência é muito importante para a empresa. A companhia oferece diversas opções de coberturas e assistências 24 horas a preços competitivos, além de trabalhar constantemente para lançar novidades aos clientes e ferramentas inovadoras de vendas para os corretores. Além disso, a procura por seguro residencial aumentou no Brasil em 2021, de acordo com dados da Susep, até novembro do ano passado, o nicho residencial cresceu 16,5% no Brasil, em comparação com o mesmo período de 2020.

A ação será dividida em duas frentes: a “Vendeu, Ganhou”, na qual os parceiros acumulam pontos por cada venda realizada; e uma premiação de acordo com o ranking regional. Os produtos participantes da campanha são o Liberty Residência e Liberty Affinity Residência. Para serem válidas, as novas apólices ou renovações congêneres precisam ter um valor mínimo de R$ 300.

“Vendeu, Ganhou”

Na etapa “Vendeu, Ganhou”, os prêmios serão disponibilizados em cartões de crédito para serem utilizados em compras, e cada ponto vale R$ 1 no cartão Cresça com a Liberty. Cada apólice emitida será validada a partir do CPF do operador e valerá 40 pontos, sem limite de pontuação, ou seja, quanto mais os corretores venderem, mais podem converter em compras no cartão.

Ranking Regional

Na mecânica de ranking regional, a seguradora premiará 22 corretores com aspiradores de pó inteligentes. Cada emissão de apólice no valor mínimo de R$ 300 valerá 40 pontos e as que forem feitas por meio da plataforma Meu Momento Residência vão equivaler a 100 pontos.

Nessa frente, a empresa oferece um prêmio extra para os corretores. No período da campanha, entre 1 de fevereiro e 31 de março, os participantes que acessarem o Novo MEC (Meu Espaço Corretor) da Liberty Seguros e fizerem cinco ou mais cotações na Plataforma Meu Momento Residência receberão um voucher das Lojas Americanas no valor de R$ 100.

N.F.

Revista Apólice