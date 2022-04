Icatu promove desafio para startups no Rio2C

Um desafio para startups sobre Open Insurance, sistema de seguros abertos, está sendo lançado pela Icatu no Rio2C, que acontece de 26 de abril a 01 de maio. As interessadas em participar do Desafio Corporativo Rio2C, pelo track de Inovação do evento, terão de responder à pergunta: “Como podemos aprimorar a experiência dos nossos Stakeholders e gerar novos negócios com Open Insurance?” As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de abril. Cada startup só poderá participar com um projeto, que será submetido a uma banca examinadora.

“Esperamos com essa ação conhecer potenciais parceiros com os quais possamos desenvolver projetos inovadores tanto para criação de modelos de negócio novos, quanto para aumentar a nossa inteligência de dados e otimizar processos”, explica Rachel Bonel, superintendente executiva de Dados, Privacidade e Planejamento Comercial da seguradora.

Com as oportunidades trazidas pelo Open Insurance, a segurança da informação é um desafio dado ao mercado segurador, bem como a adoção de tecnologias ágeis que facilitem a conexão com outros sistemas para otimizar ou criar novos modelos de negócio a partir da conectividade com outras empresas. Além disso, a transformação digital do setor exige, cada vez mais, que as companhias criem soluções e produtos ainda mais personalizados. Com o Desafio Corporativo Rio2C, a Icatu quer se conectar com startups que apresentem soluções que possam acelerar sua jornada de aprendizado e conhecimento.

Ao total, serão selecionados três projetos para concorrer ao desafio da Icatu. Cada startup terá cinco minutos na fase do pitching, antes de passar por uma banca examinadora, composta por investidores anjo e aceleradoras, que terá sete minutos para perguntas. Os selecionados serão informados oficialmente do resultado no dia 11 de abril. Para ter acesso a mais informações e realizar as inscrições, basta acessar o site do Rio2C.

