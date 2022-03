Housi fecha parceria com a insurtech Flix

Compartilhar no

A Housi, plataforma de moradia por assinatura 100% digital, fechou parceria com a seguradora Flix, com o foco exclusivo para seguros e assistências residenciais. A parceria levará proteção securitária para os imóveis geridos pela Housi, em todo o Brasil, com cobertura contra raios, incêndios, explosões, danos elétricos, roubos e furtos.

Além da proteção securitária para Housi, a Flix oferece serviços diferenciados que agregam valor direto ao usuário, como: assistência 24h emergencial, que entrega serviços de mão de obra como: chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro.

O diferencial é atender o cliente quando ele precisar, a assistência emergencial não é limitada a duas utilizações por ano, mas sim duas por mês. Ou seja, o usuário Housi, além dos benefícios tradicionais do serviço, poderá ficar tranquilo com quaisquer ajustes no dia a dia, como uma troca de lâmpada ou chaves perdidas.

Segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi, essa parceria tem muita sinergia. A Flix, assim como a Housi, tem um modelo único de negócio, baseado em tecnologia, relacionamento sem burocracia ou multa contratual e praticidade. “Nosso objetivo é oferecer ao investidor tranquilidade e agilidade na resolução de eventuais problemas.’

“A parceria reforça o nosso propósito de democratizar o seguro residencial em nosso país, tornando-o acessível a todos, por meio de uma jornada 100% digital com precificação agressiva e justa. Os benefícios que foram ofertados, extrapolam a parceria comercial e agregam valor ao cliente final deixando a disposição dos usuários além da proteção, uma assistência completa. Aqui na insurtech queremos que o cliente use nossos serviços, não apenas pague a fatura!”, diz Felipe Barranco, CEO da Flix.

