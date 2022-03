Grupo de empresas estuda criação de metodologia para medir riscos ASG

A Aliança Global para Carbono Zero (NZIA), que reúne mais de 20 seguradoras e resseguradoras de todo o mundo com o objetivo de concluir a transição de suas carteiras de subscrição para emissões de zero gases de efeito estufa (GEE) até 2050, está se mobilizando para desenvolver uma metodologia padronizada para medir e divulgar as emissões de GEE das carteiras de subscrição de seguros e resseguros.

A diretora-executiva da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Solange Beatriz, explica que o padrão forneceria às seguradoras uma visão mais profunda do perfil de risco de suas carteiras de subscrição.

“A padronização da metodologia ASG será essencial para estimular abordagens inovadoras para descarbonização a partir da criação de parâmetros de comparação. Isso vai ajudar as seguradoras a entender o impacto climático de suas decisões de subscrição, estabelecendo as bases para descarbonizar suas carteiras de seguros e resseguros por meio da definição de metas, análise de cenários e desenvolvimento de estratégias”, afirma.

A entidade Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), que possui experiência na medição de emissões de GEE em carteiras de investimentos e de crédito, está apoiando a NZIA nesta iniciativa. O padrão desenvolvido pela PCAF poderá ser adotado por qualquer seguradora ou resseguradora interessada, independentemente de ser membro da NZIA.

N.F.

Revista Apólice