GNDI investe em Centro de Oncologia e Infusões em Minas Gerais

Pacientes de Belo Horizonte e Região Metropolitana passam a contar com uma nova Unidade voltada para o acompanhamento e tratamento oncológico. Trata-se do Centro de Oncologia e Infusões do Grupo NotreDame Intermédica — GNDI Minas, uma estrutura que recebeu investimento para oferecer um serviço integral em um único local, inclusive, procedimentos para diagnóstico das leucemias agudas, como biópsia de medula óssea, mielograma e imunofenotipagem.

Com espaço amplo e tecnologia de ponta, a Unidade tem uma estrutura projetada para oferecer o máximo conforto aos pacientes com guichês de recepção exclusiva para atendimento oncológico, salas para triagem e para infusão individualizadas, salas de espera, consultórios médicos, espaço de remissão (voltado para a comemoração de término de tratamento), além de farmácia oncológica própria. A equipe de cuidado especializada é multidisciplinar e composta por oncologistas assistenciais, hematologistas,nutricionista oncológica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, entre outros profissionais.

“Além de uma estrutura moderna e de qualidade, que proporciona mais conforto ao paciente, os beneficiários também contam com vantagens exclusivas, como acompanhamento familiar em todos os momentos, grupos de apoio com palestras e oficinas virtuais e suporte telefônico ao paciente e familiares, a fim de esclarecer dúvidas e auxiliar em qualquer necessidade”, enfatiza o diretor médico de Operações do GNDI Minas, Nielsen Christian Gonçalves Ribeiro.

Em pleno funcionamento desde dezembro de 2021, o Centro de Oncologia e Infusões funciona 12 horas por dia e tem, hoje, 252 pacientes ativos em infusão e 440 em entrega exclusiva de medicação oral. Desde o início dos atendimentos, 267 pacientes já passaram pela Unidade; destes, 61 já finalizaram o tratamento.

A inauguração do novo Centro de Oncologia e Infusões faz parte do plano de expansão do GNDI em Minas Gerais. “Somos uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, com mais de 7,6 milhões de beneficiários e temos como missão tornar saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros. Em Minas Gerais, seguimos com o trabalho contínuo e focado na promoção de melhorias na qualidade da assistência à saúde e no atendimento aos beneficiários em nossa Rede Própria”, conclui Ribeiro.

Serviço

GNDI Minas — Centro de Oncologia e Infusões

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 620 — Barro Preto — Belo Horizonte/MG

Agendamentos e informações: (31) 3197-2275 (de segunda a sexta — 8h às 13h)

Horário de funcionamento: das 7h às 19h

N.F.

Revista Apólice