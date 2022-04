Generali participa do lançamento da Glasgow Financial Alliance for Net-Zero

A Generali Brasil, que faz parte do Pacto de Glasgow, esteve presente, por meio de dois executivos, no “Primeiro Encontro GFANZ + Race to Zero Brasil: mobilizando as finanças e entregando a implementação”, realizado nos dias 28 e 29 de março, no SP Hall, em São Paulo.

Com a presença do Presidente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), Alok Sharma, o evento reuniu representantes de empresas, governadores e prefeitos comprometidos com o Race to Zero, agenda global que tem a meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. O objetivo do encontro foi discutir rotas para descarbonização, novas oportunidades de colaboração e implementação dos compromissos com zero emissões de carbono no planeta.

“Faz parte dos planos do Grupo Generali fortalecer os compromissos de sustentabilidade, com foco permanente na aplicação dos princípios ESG. Até 2024, o Grupo completará a integração dos critérios ESG aos investimentos diretos de sua carteira”, afirma Claudia Lopes, diretora Comercial & Marketing da companhia, que esteve presente no evento.

A Generali participou do encontro junto a outras seguradoras e resseguradoras, como umas das cinco empresas (no Brasil) signatárias do Pacto de Glasgow, documento final da COP26, representando a preocupação das organizações na colaboração na redução de danos ao planeta. No Brasil, o programa engloba mais de 40 cidades, 12 estados e 200 instituições participantes.

“Representar a Generali aqui no Brasil é muito importante para nós, já que este assunto é de suma importância para a companhia. O Grupo foi premiado por seus esforços para alcançar as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável e acreditamos que podemos, cada dia mais, fortalecer as nossas ações diante de uma pauta tão relevante”, finaliza Michele Cherubini, diretor de Estratégia e Novos Negócios, que também participou do evento.

N.F.

Revista Apólice