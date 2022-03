Generali apresenta novo head of Clients & Broker Relationship Management

Compartilhar no

Fabrício Porto desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de negócios de GC&C da Generali na América Latina, estruturando e gerenciando clientes, a rede global de corretores e novas oportunidades de distribuição em países da região. O executivo irá atuar em parceria com as unidades Iberia e LatAm. Na sua nova função, Porto reportará diretamente a Carlos Gomez Pascual (head de GC&C Iberia & LatAm).

Antes de sua nomeação, Porto desenvolveu sua carreira por doze anos na empresa, juntando-se ao GC&C como gerente de Relacionamento com Clientes e Corretores no Brasil. Ao longo dos últimos quatro anos, Porto concentrou-se na construção e manutenção de relações fortes com os principais clientes e corretores em busca das melhores soluções para os parceiros de GC&C a nível local.

“A nomeação de Fabrício confirma nosso comprometimento em reconhecer o talento de nossas pessoas”, diz Gomez. “Sua experiência será um verdadeiro valor agregado para a execução de nossa estratégia na região, bem como para continuar falando a língua de nossos clientes e corretores, prestando-lhes serviços de primeira classe”.

“Queremos oferecer novas oportunidades de desenvolvimento para nossos funcionários”, afirma Andrea Crisanaz, CEO da Generali Brasil. “Fabrício está conosco há muito tempo e sabe como executar nosso planejamento estratégico. Trabalharemos juntos e estamos convencidos de que ele alcançará os objetivos da Generali neste novo desafio”.

