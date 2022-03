Foco da Alfa Seguros é melhorar a jornada dos corretores e clientes

EXCLUSIVO – Na manhã desta quarta-feira, 09 de março, a Revista Apólice realizou mais uma edição do programa “Diálogos CEO”. Dessa vez o convidado foi Caio Valli, diretor geral da Alfa Seguros, que falou um pouco sobre a companhia e a parceria com os corretores e startups para alavancar negócios. A transmissão ao vivo foi apresentada pela jornalista Kelly Lubiato.

Há um ano na diretoria da Alfa, Valli afirmou que recebeu dos acionistas da empresa a missão de prepará-la para a mudança que o mercado está enfrentando. O executivo começou sua carreira aos 16 anos em uma corretora de seguros, trabalhando com grandes seguradoras. “O mundo está em transformação e o consumidor tem cada vez mais voz. Meu objetivo é auxiliar na prestação de serviços, elaborar produtos inovadores, melhorar a experiência dos corretores e clientes e buscar uma sinergia com todo o conglomerado”.

Sobre o relacionamento da companhia com os corretores, Valli ressaltou que uma das preocupações da Alfa é dar mais transparência no processo e a possibilidade do corretor e o segurado terem acesso à informação. “Melhorar a jornada do corretor e do consumidor é o nosso grande foco. Já estive dos dois lados do balcão, acredito que isso ajuda a entender como agregar valor ao negócio, além de estabelecer um relacionamento mais próximo com os parceiros”.

O executivo disse que uma das formas de ajudar o corretor na distribuição de produtos é descomplicando o negócio, facilitando, assim, a comunicação para o parceiro e também para os clientes. “Teremos em breve o lançamento de um seguro viagem com algumas características diferentes, focado no segurado. Temos um produto sem franquia, e quando oferecemos isso acreditamos que ajudamos na evolução do mercado”, afirmou Valli.

Em novembro de 2020 a empresa lançou o Alfa Collab, um programa de inovação aberta implementado por meio do engajamento de startups. Esse projeto visa proporcionar ganho de eficiência e diferenciação competitiva, além de buscar oportunidades para ampliar a atuação do Conglomerado em novos mercados. Segundo Valli, essa parceria com startups é extremamente importante para a companhia, pois através dela é possível identificar erros e melhorar os processos na organização.

O diretor de seguros da Alfa também comentou sobre o Open Insurance. De acordo com o executivo, mesmo não tendo o ambiente 100% pronto pra avançar em termos de regulamentação, o mercado está fazendo a lição de casa para ofertar produtos cada vez mais inovadores. “Os novos modelos de negócios são open, não temos como escapar disso. Por muitos anos o setor foi considerado burocrático e pouco inovador, e a pandemia ajudou a subir o nível do segmento. Ao focar mais na jornada do cliente, disponibilizando mais dados para ele, a sociedade irá enxergar o seguro como um grande aliado social”.

Veja a entrevista na íntegra:

Nicole Fraga

Revista Apólice